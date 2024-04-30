Комп’ютер з кавовою машиною — не треба відриватися від гри, щоб підсмажити зерна та приготувати каву

На YouTube-каналі Nerdforge показали повнофункціональний настільний комп’ютер з кавоваркою, кавомолкою та обсмажувачем зерен. Власник ПК зможе отримати свіжу каву з молоком не встаючи з-за столу — пристрій дуже швидко підсмажить, обмеле та приготує напій.

Норвезькі ютубери Мартіна і Хансі з Nerdforge відомі цікавими та складними ремесними проєктами — Мартіна навіть виготовила собі відсутній мізинець на лівій руці. Створення комп’ютера-кав’ярні зайняло в них більшу частину квітня. Окрім механізму мелення, смаження та приготування кави, вони виконали внутрішнє та зовнішнє оформлення корпусу Corsair 1000D деревиною.

Пристрій був створений навколо кавової системи, комп’ютерні компоненти та візуальне оформлення залишилися за кулісами. Щоб уникнути універсальних рішень, які розробники вважали неякісними, готові кавомолку та кавоварку було розібрано та під’єднано до Arduino для керування та синхронізації. Система також мала датчики, які зокрема гарантували, що чашка для кави є у пристрої під час наливання кави. Комп’ютер включає процесор Intel i7-14700K та відеокарту NVIDIA RTX 4070 Ti, тому грати на ньому теж приємно.

Коментатори звернули увагу на кілька потенційних недоліків збірки, в основному пов’язаних із поєднанням харчових продуктів та комп’ютерних компонентів. Подібна конструкція, здається, веде до надмірної вологості та тепла у корпусі. Втім проблему розв’язує повітряна система охолодження комп’ютера, яка ефективно тримає гаряче повітря якнайдалі від компонентів ПК..

Ще одне побоювання — накопичення пилу у комп’ютері. Але Мартіна взяла на себе зобов’язання використовувати комп’ютер для щоденного приготування кави та зробити огляд пристрою у майбутньому. Згодом ентузіасти висвітлять в Instagram щоденне використання пристрою та будь-які зміни, які доведеться зробити.

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Джерело: Tom’s Hardware

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