Компанія на $100 шукає стажера-тестувальника з англійською рівня B2

На анонімному сервісі для пошуку роботи Djinni з’явилася цікава вакансія — компанія шукає до себе в команду стажера-QA на зарплату в $100 і зі знанням розмовної і письмової англійської щонайменше на рівні B2.

Першим цю вакансію помітив Telegram-канал «Халепний рекрутинг».

«Який B2, такий і орал з трейні», — так прокоментували цю вакансію.

Вимоги до кандидата:

сильні теоретичні знання QA Methodologies;

сильні теоретичні знання REST API;

сильні теоретичні знання бази даних SQL;

розмовна/письмова англійська (B2+).

Обов’язки досить стандартні, як для цієї спеціальності:

Бізнес англійська. Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси. Інформація про курс

аналіз та оптимізація архітектури наборів тестів

мануальне тестування відповідно до Test Planson як на мобільних, так і на настільних платформах

створення, обслуговування, і виконання пакетів функціональних тестів, щоб забезпечити відповідність вимогам клієнтів (за допомогою TestRail або подібних інструментів)

Багатоканальне тестування для комп’ютерів і мобільних пристроїв

Процес найму — не з простих.

30 хв інтерв’ю з HR;

1 год інтерв’ю з QA Lead;

30 хв інтерв’ю з CTO

На момент публікації новини вакансія на Djinni вже неактивна.

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