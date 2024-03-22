Новини Україна 22.03.2024 о 14:47 comment views icon
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Компанія на $100 шукає стажера-тестувальника з англійською рівня B2

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Ігор Шелудченко

Автор новин

На анонімному сервісі для пошуку роботи Djinni з’явилася цікава вакансія — компанія шукає до себе в команду стажера-QA на зарплату в $100 і зі знанням розмовної і письмової англійської щонайменше на рівні B2.

Першим цю вакансію помітив Telegram-канал «Халепний рекрутинг».

Компанія на $100 шукає стажера-тестувальника з англійською рівня B2

«Який B2, такий і орал з трейні», — так прокоментували цю вакансію.

Вимоги до кандидата:

  • сильні теоретичні знання QA Methodologies;
  • сильні теоретичні знання REST API;
  • сильні теоретичні знання бази даних SQL;
  • розмовна/письмова англійська (B2+).

Обов’язки досить стандартні, як для цієї спеціальності:

Бізнес англійська.
Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси.
Інформація про курс
  • аналіз та оптимізація архітектури наборів тестів
  • мануальне тестування відповідно до Test Planson як на мобільних, так і на настільних платформах
  • створення, обслуговування, і виконання пакетів функціональних тестів, щоб забезпечити відповідність вимогам клієнтів (за допомогою TestRail або подібних інструментів)
  • Багатоканальне тестування для комп’ютерів і мобільних пристроїв

Процес найму — не з простих.

  •  30 хв інтерв’ю з HR;
  • 1 год інтерв’ю з QA Lead;
  • 30 хв  інтерв’ю з CTO

На момент публікації новини вакансія на Djinni вже неактивна.

Компанія на $100 шукає стажера-тестувальника з англійською рівня B2

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


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