«Конфіденційний» браузер DuckDuckGo отримав вбудовану синхронізацію паролів

DuckDuckGo додала до свого приватного вебпереглядача нову вбудовану функцію, яка дозволить синхронізувати логіни, паролі, закладки та вибране на кількох пристроях. Компанія каже, що усі дані будуть захищені наскрізним шифруванням і вона «не зможе отримати доступ до них».

Дані повинні синхронізуватися «на більшості пристроїв Windows, Mac, Android і iPhone», включно з тими, що ви імпортували з інших браузерів, таких як Chrome. Налаштування синхронізації передбачає сканування QR-коду з мобільних пристроїв та введення коду з букв та цифр на комп’ютері.

Згідно з заявою DuckDuckGo, користувачі також можуть налаштувати резервне копіювання та синхронізацію одного пристрою. Як і в програмах для автентифікації, браузер надасть вам PDF-файл із кодом відновлення, який можна використовувати для створення ключа шифрування, щоб отримати доступ до своїх даних, якщо щось трапиться з пристроями.

Браузер DuckDuckGo позиціює себе як «найбільш захищений», оскільки має кілька механізмів захисту конфіденційності та блокування трекерів, які забезпечують захист від профілювання користувачів і деанонімізації. Його основні функції включають автоматичне оновлення HTTPS, автоматичне приховування спливаючих вікон зі згодою на використання файлів cookie, кнопку «Fire», яка стирає всю історію вебперегляду одночасно, вбудований програвач YouTube, який дозволяє переглядати відео без трекерів, і вбудоване рішення для пересилання електронної пошти, яке видаляє рекламу та трекери з вхідних повідомлень.

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