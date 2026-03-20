OpenAI готує "суперпрограму": ChatGPT, браузер і Codex в одному рішенні

OpenAI готує нову настільну програму, яка об’єднає одразу кілька продуктів компанії в одному інтерфейсі. Йдеться про чатбот ChatGPT, власний браузер та інструмент для генерації коду Codex. Про це повідомляють The Wall Street Journal та CNBC.





Проєкт очолить Фіджі Сімо — керівниця напрямку застосунків OpenAI, за підтримки президента компанії Ґрега Брокмана. Вона також займатиметься просуванням продукту після запуску. Усередині компанії ставлять мету уніфікації — замість кількох окремих сервісів створити єдину платформу, яка спростить користування і дозволить зосередити ресурси на одному продукті.

Офіційного анонсу поки немає, але Сімо публічно прокоментувала ситуацію. За її словами, у компанії проходять етапи пошуку і переорієнтації, і це нормально. Вона додала:

“Коли нові ставки починають працювати, як ми зараз бачимо з Codex, дуже важливо подвоїти зусилля й уникати відволікань. Рада, що ми використовуємо цей момент”.

У внутрішньому листі до співробітників Сімо вказала на проблему. На думку керівництва, OpenAI розпорошила ресурси між багатьма застосунками.





“Ця фрагментація уповільнює нас і ускладнює досягнення потрібного рівня якості”, — написала вона.

На загальній зустрічі команда також обговорювала новий фокус — інструменти для продуктивної роботи.

Ключова ідея нової програми полягає у використанні так званих агентних можливостей ШІ. Такі системи зможуть самостійно виконувати завдання на комп’ютері: писати код, аналізувати дані, працювати з інструментами й приймати рішення з мінімальним втручанням людини. Фактично це перехід від чатбота до повноцінного цифрового помічника.

Коли саме вийде об’єднаний застосунок, поки не повідомляють. Також невідомо, якими будуть апаратні вимоги для його повноцінної роботи — чи знадобиться потужний GPU та NPU. Але напрямок зрозумілий: OpenAI хоче зробити один універсальний інструмент замість набору розрізнених сервісів.

Джерело: engadget