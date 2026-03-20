OpenAI готує "суперпрограму": ChatGPT, браузер і Codex в одному рішенні

Вадим Карпусь

OpenAI готує "суперпрограму": ChatGPT, браузер і Codex в одному рішенні
OpenAI готує нову настільну програму, яка об’єднає одразу кілька продуктів компанії в одному інтерфейсі. Йдеться про чатбот ChatGPT, власний браузер та інструмент для генерації коду Codex. Про це повідомляють The Wall Street Journal та CNBC.


Проєкт очолить Фіджі Сімо — керівниця напрямку застосунків OpenAI, за підтримки президента компанії Ґрега Брокмана. Вона також займатиметься просуванням продукту після запуску. Усередині компанії ставлять мету уніфікації — замість кількох окремих сервісів створити єдину платформу, яка спростить користування і дозволить зосередити ресурси на одному продукті.

Офіційного анонсу поки немає, але Сімо публічно прокоментувала ситуацію. За її словами, у компанії проходять етапи пошуку і переорієнтації, і це нормально. Вона додала:

“Коли нові ставки починають працювати, як ми зараз бачимо з Codex, дуже важливо подвоїти зусилля й уникати відволікань. Рада, що ми використовуємо цей момент”.

У внутрішньому листі до співробітників Сімо вказала на проблему. На думку керівництва, OpenAI розпорошила ресурси між багатьма застосунками.


“Ця фрагментація уповільнює нас і ускладнює досягнення потрібного рівня якості”, — написала вона.

На загальній зустрічі команда також обговорювала новий фокус — інструменти для продуктивної роботи.

Ключова ідея нової програми полягає у використанні так званих агентних можливостей ШІ. Такі системи зможуть самостійно виконувати завдання на комп’ютері: писати код, аналізувати дані, працювати з інструментами й приймати рішення з мінімальним втручанням людини. Фактично це перехід від чатбота до повноцінного цифрового помічника.

Коли саме вийде об’єднаний застосунок, поки не повідомляють. Також невідомо, якими будуть апаратні вимоги для його повноцінної роботи — чи знадобиться потужний GPU та NPU. Але напрямок зрозумілий: OpenAI хоче зробити один універсальний інструмент замість набору розрізнених сервісів.

ChatGPT тепер пояснює математику та фізику через інтерактивні графіки

Флагман продуктивності для мобільних геймерів, який не можна пропустити у 2026 році: серія POCO X8
Renance.io запускає повний функціонал платформи. Що це означає для інвесторів у нерухомість Південно-Східної Азії

Джерело: engadget

"Батько нейромереж" залучив $1 млрд у стартап, який робить ставку на тупість ШІ
Власники ШІ-датацентрів створюють в США "тіньову мережу" приватних електростанцій на газі
Розробник створив нову мову програмування за добу без написання коду
Ілон Маск знову перебільшив: ЦОД xAI Colossus 2 навіть близько не досяг 1 ГВт, за даними супутника
"ШІ включатимуть у комунальні послуги, як газ та воду", — Сем Альтман
Анджей Сапковський порівняв ШІ з інтимними іграшками: "Це і є різниця між справжнім талантом та штучним”
"ПОГРАЙ/НЕ ГРАЙ": українське розширення для маркування російських ігор отримало супероновлення
ШІ у кіно стане більше: Netflix купує кінокомпанію Бена Аффлека InterPositive
ШІ-параноя змусила розробника оновити персонажів у грі, щоб більше нагадували людську роботу
Stargate на мінімалках: OpenAI відмовляється від розширення одного з найбільших ЦОД
Відповідатиме Google: маячня Gemini довела 36-річного чоловіка до самогубства
Microsoft Copilot навчився надсилати нагадування: лише на смартфон і з вашого дозволу
Новий рік, новий браузер: Opera One R3 має 9 кольорів для островів вкладок, динамічні теми зі звуком та ШІ
Китай запустив першу у світі ШІ‑лікарню, яка працює повністю автономно 
Менеджер активів про OpenAI: “Я бачив руйнування багатьох компаній, у цієї є всі ознаки”
Навчи український ШІ: Мінцифри закликає ЗМІ безплатно ділитись текстами з "національною LLM"
Samsung Galaxy S26 отримав Perplexity з доступом до Notes, Calendar і сторонніх застосунків
Baldur's Gate 3 завадила Ілону Маску запустили "новий" Grok
За підсумками року Grok 4.20 став найуспішнішим ШІ-трейдером
Пентагон використав ШІ Claude для захоплення президента Венесуели
Windows 11 отримує нові функції "Блокнот" і Paint та водночас ламає запуск програм
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
