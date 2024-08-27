Коппола кидає виклик Голлівуду: фільм «Мегалополіс» об’єднав «скасованих» акторів

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Режисер Френсіс Форд Коппола розповів виданню Rolling Stone про свій підхід до кастингу для нового фільму «Мегалополіс».

Він прагнув уникнути сприйняття стрічки як «ще одного голлівудського woke-фільму», тобто такого, що надмірно фокусується на соціальних проблемах і політкоректності.

«Мегалополіс» — це епічна картина з бюджетом $120 млн. Головну роль у ній виконує Адам Драйвер («Зоряні війни: Пробудження сили»). Він грає амбітного архітектора Цезаря Катіліну, який мріє перетворити місто на утопію за допомогою революційного матеріалу мегалону. До акторського складу також увійшли Джанкарло Еспозіто («Пуститися берега») та Наталі Еммануель («Гра престолів»). Замість того, щоб слідувати трендам «woke-культури», Коппола обрав інший шлях, зосередившись на створенні різноманітного акторського складу з різними політичними поглядами.

Коппола свідомо запросив до фільму акторів, які раніше потрапляли в скандали. Серед них — Шая Лабаф («Трансформери»), якого звинувачують у фізичному та сексуальному насильстві, Дастін Гоффман («Випускник»), якого звинувачували в сексуальних домаганнях, та Джон Войт («Опівнічний ковбой»), відомий своїми крайніми правими поглядами.

Режисер пояснює, що хотів створити майданчик для діалогу.

«Цей фільм не вилікує наші проблеми. Але я щиро вірю, що нас врятує обговорення майбутнього. Ми маємо ставити будь-які питання, щоб зрозуміти, чому наша країна зараз розділена», — зазначив Коппола.

У «Мегалополісі» зібралися актори з різними політичними поглядами. Іронічно, що Джон Войт, відданий прихильник Дональда Трампа, грає персонажа, який пародіює колишнього президента США. Сам актор не погоджується з такою інтерпретацією. Коппола підкреслює, що цінує різноманіття думок у своїй команді та вважає це перевагою проєкту.

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В українських кінотеатрах «Мегалополіс» стартує 26 вересня.

Джерело: Deadline

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