Новий трейлер «Мегалополісу» Копполи б’є по критиках і згадує «Хрещеного батька», «Апокаліпсис сьогодні» та «Дракулу»

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Новий трейлер фантастичної епопеї Френсіса Форда Копполи «Мегалополіс» звинувачує критиків. На початку перераховані негативні відгуки про його попередні роботи, яки зараз вважаються світовою класикою.

Трейлер починається голосом за кадром, який каже, що «справжнього генія часто неправильно розуміють». У той самий час відео демонструє приклади негативних відгуків на «Хрещеного батька», «Апокаліпсис сьогодні» та «Дракулу». Оповідач додає: «Один режисер завжди випереджав свій час». Фільм отримав змішані відгуки критиків, наразі він має 53% балів на Rotten Tomatoes.

У центрі сюжету – архітектор Цезар Катіліна (Адам Драйвер), який стикається з Франкліном Цицероном (Джанкарло Еспозіто), батьком його коханої Джулії Цицерон (Наталі Еммануель), консервативним мером у поглядах, як найкраще відбудувати Новий Рим після руйнівної катастрофи. Також ц фільмі грають Наталі Еммануель, Обрі Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Войт, Лоуренс Фішберн, Талія Шайр, Джейсон Шварцман, Кетрін Хантер, Грейс ВандерВаал, Хлоя Файнман, Джеймс Ремар, Д. Б. Суїні та Дастін Хоффман.

За деякими даними, його створення коштувало $120 млн та було повністю фінансовано Копполою. Режисер писав сценарій з 1983 року, після продажу значної частини свого виноробного бізнесу.

В Каннах, відповідаючи на запитання про стан кіноіндустрії на тлі самофінансування фільму, Коппола сказав: «Я боюся, що кіноіндустрія стала більшою мірою справою людей, яких наймають для виконання боргових зобов’язань, оскільки студії у великих, великих боргах. І робота полягає не стільки в тому, щоб знімати хороші фільми, скільки в тому, щоб вони виплачували свої боргові зобов’язання. Очевидно, що нові компанії, такі як Amazon, Apple і Microsoft, мають багато грошей, тож може бути, що студій, які ми знали так довго, деяких чудових, більше не буде тут у майбутньому».

В українських кінотеатрах «Мегалополіс» стартує 26 вересня.

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Джерела: Variety, GamesRadar

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