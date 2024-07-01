Корейський робот вчинив самогубство після року роботи на держслужбі

Міська рада одного з міст Південної Кореї заявила, що її робот-адміністратор самоліквідувався, стрибнувши зі сходів минулого тижня — місцеві ЗМІ нині оплакують втрату, як першого в країні «робота-самогубця».

За словами свідків, робот до стрибка деякий час кружляв на одному місці, повідомляючи, що щось пішло не так, однак обставини події все ще встановлюються.

Робот став одним із перших таких творінь, якого взяли на роботу в мерію — з серпня 2023 року він допомагав працівникам із щоденною доставкою документів, рекламою та наданням інформації місцевим жителям.

«Офіційно він був частиною мерії, одним із нас. І працював дуже старанно», — сказав один з чиновників в коментарі місцевим ЗМІ (через channelnewsasia).

Робот був створений компанією Bear Robotics, мав власну картку держслужбовця і працював стандартно з 9:00 до 18:00. На відміну від інших подібних роботів, цей обслуговував одразу кілька поверхів і міг викликати ліфт, аби діставатися до них самостійно.

Південна Корея — одна з найбільш роботизованих країн світу. За даними Міжнародної федерації робототехніки, на кожних 10 працівників припадає один промисловий робот.

Міська рада міста Кумі наразі не планує приймати другого робота-адміністратора, повідомили в AFP.

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