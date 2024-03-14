Новини Технології 14.03.2024 о 14:16 comment views icon

Інцидент із саудівським людиноподібним роботом показує, що машини поки не зможуть захопити світ

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Юрій Орос

Автор новин

Інцидент із саудівським людиноподібним роботом показує, що машини поки не зможуть захопити світ

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Перший «чоловічий» гуманоїдний робот Саудівської Аравії викликав ажіотаж після того, як минулого тижня на конференції зі штучного інтелекту неналежним чином доторкнувся до жінки-репортера.

Відео інциденту на конференції DeepFest в Ер-Ріяді стало вірусним. На ньому видно, як робот намагається доторкнутися до заду журналістки.

Компанія QSS, яка створила Мухамеда, раніше повідомляла, що він «повністю автономний» і працює «незалежно, без прямого контролю з боку».

Цей інцидент підкреслює необхідність того, щоб фірми, які розробляють людиноподібних роботів, завжди пам’ятали про потенційні непередбачувані наслідки, включаючи етичні, моральні та безпекові аспекти, особливо щодо взаємодії між людиною і роботом, передає Business Insider.

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Це також привертає увагу до того, як машини можуть поводитися невідповідно своїй ролі, а також викликає певні занепокоєння з приводу безпеки. Але, попри зростаючу популярність роботів, їхній вплив на наше повсякденне життя в осяжному майбутньому залишиться в кращому випадку мінімальним.

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