Інцидент із саудівським людиноподібним роботом показує, що машини поки не зможуть захопити світ

Перший «чоловічий» гуманоїдний робот Саудівської Аравії викликав ажіотаж після того, як минулого тижня на конференції зі штучного інтелекту неналежним чином доторкнувся до жінки-репортера.

Відео інциденту на конференції DeepFest в Ер-Ріяді стало вірусним. На ньому видно, як робот намагається доторкнутися до заду журналістки.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1

