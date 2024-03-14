Інцидент із саудівським людиноподібним роботом показує, що машини поки не зможуть захопити світ

Перший «чоловічий» гуманоїдний робот Саудівської Аравії викликав ажіотаж після того, як минулого тижня на конференції зі штучного інтелекту неналежним чином доторкнувся до жінки-репортера.

Відео інциденту на конференції DeepFest в Ер-Ріяді стало вірусним. На ньому видно, як робот намагається доторкнутися до заду журналістки.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1 — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 6, 2024

Компанія QSS, яка створила Мухамеда, раніше повідомляла, що він «повністю автономний» і працює «незалежно, без прямого контролю з боку».

Цей інцидент підкреслює необхідність того, щоб фірми, які розробляють людиноподібних роботів, завжди пам’ятали про потенційні непередбачувані наслідки, включаючи етичні, моральні та безпекові аспекти, особливо щодо взаємодії між людиною і роботом, передає Business Insider.

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Це також привертає увагу до того, як машини можуть поводитися невідповідно своїй ролі, а також викликає певні занепокоєння з приводу безпеки. Але, попри зростаючу популярність роботів, їхній вплив на наше повсякденне життя в осяжному майбутньому залишиться в кращому випадку мінімальним.

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