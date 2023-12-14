Кожен зліт МіГ-31К несе небезпеку пуску «Кинджала», що здатен уражати будь-яку точку на території України протягом кількох хвилин

Сьогодні російські окупанти оскаженіли та влаштували українцям кілька повітряних тривог через зльоти літаків МіГ-31К. На жаль, не всі зльоти були навчальними. Також сьогодні спостерігалися пуски ракет «Кинджал». Тож слід пам’ятати про небезпеку.

Кожний зліт МіГ-31К являє собою потенційну загрозу пусків ракети Х-47М2 «Кинджал». Тому кожного разу, коли спостерігається зліт таких літаків, оголошується повітряна тривога. Через характеристики балістичних, аеробалістичних та надзвукових ракет є певні особливості у процедурі виявлення та спостереження таких цілей. Такими процедурами займаються кваліфіковані спеціалісти за спеціалізованим обладнанням.

Ракета Х-47М2 «Кинджал» належить до класу аеробалістичних ракет. Це різновид балістичних ракет, що запускаються з літаків. Вони здатні розвивати високу швидкість, що ускладнює їхнє перехоплення. У випадку Х-47М2 «Кинджал» максимальна швидкість заявлена на рівні 10-12 Маха (12350-14688 км/год).

Також ця ракета відрізняється великою дальністю ураження ─ близько 2000 км. Отже, при пуску з літака МіГ-31К в Липецькій області росії така ракета здатна досягати будь-якої точки в Україні. При цьому, завдяки високій швидкості польоту, вона здатна долітати до найвіддаленіших куточків України приблизно за 6,5 хвилини. Регіони, які ближче розташовані до країни-агресора, мають ще менше часу на реакцію: 1,7 хвилини для Харкова, близько 2,5 хвилини для Чернігіва, Полтави, Дніпра, 3,2 хвилини для Києва.

Слід зазначити, що Telegram-канали не є надійним джерелом деталізованої інформації про пуски ракет, наявність таких цілей та їх статус. У власників таких каналів відсутнє спеціалізоване обладнання, яке спроможне коректно фіксувати запуск та статус цілей, а більшість інформації береться з ПЗ, яке отримане у незаконний спосіб, або методом передруку з інших ЗМІ. Тому нерідко виникають ситуації, коли кількість бортів, статус цілей, та їх кількість трактуються різними «джерелами» по-різному.

Наразі єдиними системами ППО в Україні, підтверджено здатними знищувати ракети «Кинджал», є комплекс Patriot. На жаль, їхня кількість обмежена в Україні, вони здатні захистити лише окремі регіони. А територія країни досить велика.

Саме тому важливо вчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги та переходити у сховища. Адже після пуску ракети часу на це вже може не вистачити.

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