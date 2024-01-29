Купівля lifecell обійдеться французькій NJJ Capital в $500 млн ─ «дешево» в порівнянні з прибутками оператора

Приблизно місяць тому стало відомо, що Turkcell продає українського оператора зв’язку lifecell французькій компанії NJJ Capital. На той час вартість угоди не розголошувалася. Але тепер світло на неї пролила публікація в Bloomberg.

Французький мільярдер Ксав’є Ньєль заявив, що його інвестиційна компанія NJJ Capital погодилася заплатити $500 млн за українського оператора lifecell. Нагадаємо, номінально акції lifecell на момент озвучування інформації про укладання угоди коштували 12,7 млрд грн ($333,4 млн).

Ксав’є Ньєль вже займається телекомунікаційними операціями в сусідній Польщі через мобільного оператора Iliad (бренд Free). Як заявив Ньєль на зустрічі з Паризькою прес-асоціацією для ділових журналістів, великий обсяг трафіку в роумінгу між країнами означає, що угода «має сенс». Він зазначив, що ціна була «дешевою» в порівнянні з прибутком українського оператора Lifecell.

За умовами угоди, NJJ Capital отримає контроль над ТОВ «Лайфселл», ТОВ «Глобал Білгі» та ТОВ «Укртауер». Ньєль казав, що угода очікує перевірки регуляторів, включаючи українського антимонопольного відомства. Нещодавно стало відомо, що Антимонопольний комітет повернув компанії NJJ Capital заяву на купівлю lifecell. Наразі, за даними Forbes, АМКУ вже отримав повторні заявки від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ, щодо придбання частки, яка забезпечує контроль у ТОВ «Лайфселл», ТОВ «Глобал Білгі» і ТОВ «Укртауер».