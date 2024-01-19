Новини IT-бізнес 19.01.2024 о 18:45 comment views icon

Антимонопольний комітет повернув компанії NJJ Capital заяву на купівлю lifecell

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Вадим Карпусь

Автор новин

Наприкінці грудня стало відомо, що французька компанія NJJ Capital купує у турецької Turkcell українського оператора мобільного зв’язку lifecell. Разом з оператором французи придбали колцентри ТОВ «Глобал Білгі» та утримувача вишок мобільного зв’язку ТОВ «Укртауер».

Щоб завершити угоду, 29 грудня 2023 року NJJ Capital спрямувала в Антимонопольний комітет України (АМКУ) заявку про надання дозволу на опосередковане придбання понад 50% у статутному капіталі ТОВ «Лайфселл» та ТОВ «Укртауер».

Проте 12 січня 2024 року Комітет повернув компанії NJJ Capital заяви на придбання часток у ТОВ «Лайфселл» та ТОВ «Укртауер». Відомство відмовилося розглядати заявку через невідповідність документів вимогам. В АКМУ стверджують, що додані до заяв матеріали не містили вичерпної інформації, необхідної для їх розгляду.

NJJ Capital очолює мільярдер Ксавʼє Ньєль. Він володіє французьким мобільним оператором Iliad (бренд Free), а також Monaco Telecom, швейцарським Salt Mobile, та ірландським Eir. Окрім телеком-операторів, Ньєль має частку у газеті Le Monde.

Turkcell володіла 100% акцій lifecell. Продаж відбувся за кілька місяців після зміни голови компанії у жовтні. Угоді передувала історія арештів власності lifecell в Україні. 7 жовтня суд наклав арешт на корпоративні права в Україні підсанкційних росіян Косогова, Авена, та Фрідмана – зокрема «Київстар» та lifecell. Також суд заарештував ТОВ «Пейселл», що здійснює приймання платежів від абонентів, та ТОВ «Укртауер».

13 жовтня суд пом’якшив ухвалу – арештованими залишилися 19,8% статутного капіталу ТОВ «Лайфселл» та 47,85% ПрАТ «Київстар».

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Джерело: forbes

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