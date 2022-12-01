Курси з DevOps-інженерії на підтримку ЗСУ: організатори запрошують слухачів та викладачів, щоб разом допомагати війську донатами

Нещодавно фонд «Демократична Сокира» запустив проєкт «Навчайся за донат». Основна його ідея полягає в тому, щоб охочі могли отримати професію DevOps-інженера в обмін на донати ЗСУ.

Курс вже залучив десятки слухачів. За кожне заняття слухачі роблять донат в сумі щонайменше $30 на рахунок фонду, який надалі купує необхідне обладнання та амуніцію для українського війська. Наразі ініціатива приносить щонайменше 100 тис. гривень на місяць на різні військові потреби. Проте, чим більше охочих пройти курс, то більшу суму донатів вдасться зібрати та направити на потреби ЗСУ.

В грудні розпочнеться онлайн-курс для нової групи. Він розрахований на тих, хто вже має базові навички (щонайменше може підняти базове LAMP-оточення для роботи умовного WordPress) і бажає опановувати нові знання та вміння з DevOps-галузі. Дізнатись докладніше про курс можна за наступною адресою.

Нині проєкт набуває масштабів, і наразі «Демократична Сокира» шукає нових партнерів, які готові поділитися знаннями задля допомоги українській армії. В цей час є необхідність в залученні фахівців з програмування, графічного дизайну, SMM тощо, які зацікавлені у підтримці ініціативи. Професіонали, охочі підтримати проєкт «Навчайся за донат» в якості викладача чи можуть надавати інші послуги за донати, можуть заповнити анкету за наступним посиланням.