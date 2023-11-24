Новини Технології 24.11.2023 о 17:40 comment views icon

Китайська Goldwind за рекордні 24 години встановила морську вітротурбіну потужністю 16 МВт

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Китайська Goldwind за рекордні 24 години встановила морську вітротурбіну потужністю 16 МВт

У вересні під час тайфуну активна вітрова турбіна Goldwind встановила інший рекорд, з виробництва електроенергії — 384,1 МВт·год за 24 години (цього достатньо для забезпечення електроенергією майже 170 000 будинків).

Про рекордне встановлення нової турбіни GWH252-16MW Goldwind відзвітувала в соцмережах, хоча й не надала детальної інформації про метод, який допоміг оптимізувати процес — пришвидшити виробництво і зменшити витрати у тому числі.

Компанія також не уточнює, де розташована турбіна — ймовірно, на морській вітроелектростанції Zhangpu Liuao Phase 2 у південно-східній провінції Фуцзянь, де розташована та сама турбіна, яка генерує рекордну електроенергію. Розробник і будівельник станції — державна енергетична компанія China Three Gorges (CTG) є розробником і будівельником Фази 2 Zhangpu Liuao.

GWH252-16MW має діаметр ротора 252 метри та площу охоплення 50 000 квадратних метрів (еквівалент семи стандартних футбольних полів). Висота щогли турбіни — 146 метрів — майже як висота 50-поверхового будинку.

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Джерело: Electrek

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