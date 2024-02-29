«Київстар» отримав новий код мережі 77 – його ємність становить 10 млн мобільних номерів

НКРЗІ провела засідання, під час якого розглянула заяву оператора «Київстар» на розширення ресурсу нумерації. Комісія погодилася надати компанії дозвіл на користування кодом мережі призначення 77 для мережі мобільного зв’язку.

Отже, відтепер «Київстар» зможе надавати своїм абонентам телефонні номери з новим кодом 77. Нові номери будуть починатися наступним чином: +380 77. Абонентська ємність додаткового коду мережі становить 10 млн негеографічних номерів. Дозвіл надано строком на 5 років.

До цього рішення «Київстар» користувався кодами мережі 67, 68, 96, 97 та 98. Ємність мережі для кожного з цих кодів становить 10 млн номерів. Отже, номерний ресурс оператора становив 50 млн номерів. При цьому частка використання ресурсу досягла рівня 79% від загальної ємності. Завдяки новому рішенню НКРЗІ номерний ресурс «Київстар» збільшився на 20%.

Джерело: НКРЗІ

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