«Київстар» відновив роботу швидкісного мобільного інтернету в метро Києва й Харкова, а також системи «Мій Київстар»

Оператор зв’язку «Київстар» продовжує роботи з відновлення мережі після нещодавньої російської хакерської атаки. Станом на 11 годину 19 грудня 2023 року компанія відновила швидкісний мобільний інтернет в метрополітені Києва, а раніше мобільний інтернет було відновлено в метро Харкова.

Також розпочала роботу інформаційна система «Мій Київстар», де абоненти можуть подивитись залишки на рахунках. Телекомунікаційна мережа «Київстару» практично увійшла в період стабілізації. Так, 99% базових станцій на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані, а клієнтам доступні всі основні базові сервіси: послуги зв’язку та мобільного інтернету, SMS, послуги міжнародного голосового роумінгу та інші. Магазини «Київстару» відновили надання клієнтам більшості сервісів.

Наразі компанія продовжує покращувати роботу послуги «Домашній Інтернет» у Києві та ряді інших місць, також планує найближчим часом поступово зняти обмеження у швидкості мобільного інтернету. Також спеціалісти «Київстар» працюють над запуском швидкісного мобільного інтернету в роумінгу і планують запустити цю послугу для українських абонентів в Німеччині, Чехії, Польщі та ряді інших країн вже найближчим часом. Для стабілізації роботи послуг компанія залучила весь свій наявний технічний персонал, а також міжнародних партнерів зі Швеції, Ірландії, США, Китаю, Фінляндії та інших країн.

Якщо SIM-картка абонента не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон, або включити й виключити «авіа» режим. Також допомагає вибір мережі «Київстар» у налаштуваннях телефону.

Водночас компанія інформує, що нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв’язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг.