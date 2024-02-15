Лара Крофт в Tomb Raider I–III Remastered «перемальовувалася» росіянами з Aspyr

Tomb Raider I–III Remastered працювали не лише оригінальні розробники, але й компанія Aspyr, з якої доволі суттєво стирчить російське коріння. Вона також виступила видавцем.

Aspyr яка видає цю гру є дочірньою компанією російської Saber Interactive заснованої росіянами у США і яка має офіс Saber Russia що зараз розробляє гру Space Marine II по Warhammer 40K. Я НЕ закликаю НЕ купувати Tomb Raider. Просто зауважую, може для когось це дуже важливо. https://t.co/eL6dcaSkX3 — HoFTeR (@HoFTeR_) January 17, 2024

ТГ-канал Падон передає, що хоч Aspyr і американська компанія, але вона є дочірньою компанією Saber Interactive, заснованої росіянами і яка має активний офіс Saber Russia.

ТА ЙОБ ТВОЮ МАТЬ! ремастер робили Aspyr (яка належить російській (кіпрсько-американсько-вірменській) Saber… Таке відчууття що нам українську в ігри росіяни додають більше ніж інші західні компанії… Хоча чого "відчуття", вони на цьому заробляють бо продабть мову "пакетом" =( https://t.co/JsmnWwszhf — ДоброДУШНИЙ Ед (@Dobrodushnyi_Ed) February 13, 2024

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Також стало відомо, що як мінімум 2 учасники з російського сайту (та YouTube-каналу) stopgame брали пряму участь в розробці Tomb Raider I–III Remastered.

Крім того, вони потрапили в титри.

Це пояснює, чому з’явилася російська озвучка, якої не було в оригінальних іграх. Українська ж «удостоїлася» лише текстової локалізації. Цього разу росіяни знайшли дійсно ефективний спосіб влізти в ігрову індустрію. Через ностальгічні нотки багатьох жителів цивілізованого світу в гри великі шанси заробити, в тому числі й через велику кількість оглядів на провідних сайтах, як-от The Verge.

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