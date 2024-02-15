Новини WTF 15.02.2024 о 17:16 comment views icon

Лара Крофт в Tomb Raider I–III Remastered «перемальовувалася» росіянами з Aspyr

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Юрій Орос

Автор новин

Лара Крофт в Tomb Raider I–III Remastered «перемальовувалася» росіянами з Aspyr

Tomb Raider I–III Remastered працювали не лише оригінальні розробники, але й компанія Aspyr, з якої доволі суттєво стирчить російське коріння. Вона також виступила видавцем.

ТГ-канал Падон передає, що хоч Aspyr і американська компанія, але вона є дочірньою компанією Saber Interactive, заснованої росіянами і яка має активний офіс Saber Russia. 

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Також стало відомо, що як мінімум 2 учасники з російського сайту (та YouTube-каналу) stopgame брали пряму участь в розробці Tomb Raider I–III Remastered.

Лара Крофт в Tomb Raider I–III Remastered «перемальовувалася» росіянами з Aspyr

Крім того, вони потрапили в титри.

Лара Крофт в Tomb Raider I–III Remastered «перемальовувалася» росіянами з Aspyr

Це пояснює, чому з’явилася російська озвучка, якої не було в оригінальних іграх. Українська ж «удостоїлася» лише текстової локалізації. Цього разу росіяни знайшли дійсно ефективний спосіб влізти в ігрову індустрію. Через ностальгічні нотки багатьох жителів цивілізованого світу в гри великі шанси заробити, в тому числі й через велику кількість оглядів на провідних сайтах, як-от The Verge.

Лара Крофт в Tomb Raider I–III Remastered «перемальовувалася» росіянами з Aspyr

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