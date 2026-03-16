16.03.2026

"Це потворність": головний художник оригінальної Tomb Raider розкритикував патч Tomb Raider I–III Remastered

Софія Шадріна

Tomb Raider I–III Remastered/ Aspyr
Нещодавнє оновлення для Tomb Raider I–III Remastered, яке вийшло минулого тижня, мало б стати приємним бонусом для фанатів класичної серії. Натомість патч викликав хвилю критики — як серед гравців, так і серед людей, які працювали над оригінальними іграми.


Оновлення додало до ремастер-збірки режим викликів (Challenge Mode) та 10 нових костюмів для Лари Крофт. У цьому режимі гравцям пропонують виконувати додаткові завдання на рівнях — наприклад, знаходити секрети або проходити певні ділянки за конкретних умов. Разом із тим користувачі почали повідомляти і про проблеми після встановлення патча.

У відгуках у Steam гравці скаржаться на збої зі звуком і графікою, некоректну поведінку ворогів через зіпсований ШІ, а також на проблеми із системою збережень. Деякі користувачі також зазначають, що частина нових костюмів виглядає стилістично чужорідно для класичних частин серії.

Критику висловив і головний художник першої Tomb Raider Джованні Лукка. Він відреагував на оновлення в соцмережі X і назвав новий патч “потворністю”. Коментуючи зміни, він заявив:


“Лара заслуговує на краще”

Збірка Tomb Raider I–III Remastered вийшла у лютому 2024 року до 28-річчя серії. Вона об’єднує перші три частини франшизи — Tomb Raider, Tomb Raider II та Tomb Raider III — з оновленими моделями, текстурами та освітленням. У грі також можна миттєво перемикатися між класичною графікою 1990-х і новою версією ремастера.

 

Tomb Raider I–III Remastered розкритикували / X.com
“Це така неповага до тієї неймовірної роботи, яку ви виконали над цими іграми. Мене щиро бісить, що проєкт, зроблений із таким ентузіазмом, перетворили на таку катастрофу.” —  написала одна з користувачок.

Попри позитивний прийом на старті, кожне нове оновлення для збірки активно обговорюють у спільноті, адже будь-які зміни у культових іграх часто викликають суперечки. Частина фанатів вважає, що ремастер мав би максимально зберігати стиль оригіналу, а не додавати нові елементи, які змінюють атмосферу класичних частин.Tomb Raider I–III Remastered розробила студія Aspyr у співпраці з Crystal Dynamics, яка нині відповідає за розвиток франшизи Tomb Raider.

Водночас значна частина технічних робіт над ремастером виконувалася зовнішніми підрядниками. Серед них — компанія Saber Interactive, що має російське походження і раніше працювала над низкою ремастерів та портів класичних ігор. В ігровій спільноті іноді з’являються зауваження, що подібні перевидання радше нагадують “перемальовані” версії старих ігор — із новими текстурами та ефектами, але без глибоких змін у технічній частині.

Джерело: Giovanni Lucca у X.com

