Новини Пристрої 08.05.2025 о 22:27 comment views icon

Lenovo представила ноутбуки Legion 9i з Core Ultra 9 275HX і 3D-зображенням — підтримка Cyberpunk 2077 та 30 відомих ігор

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Андрій Русанов

Автор сайту

Lenovo представила ноутбуки Legion 9i з Core Ultra 9 275HX і 3D-зображенням — підтримка Cyberpunk 2077 та 30 відомих ігор

Здається, виробники прагнуть відродити технологію 3D-зображення. Ноутбуки 10 покоління Lenovo Legion 9i пропонують її підтримку в Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong та багатьох інших іграх.

Дисплей з діагоналлю 18” має роздільну здатність 4K та підтримує лише 2D або 3D. Ігрові ноутбуки оснащені відеокартою NVIDIA RTX 5090 та процесором Intel Core Ultra 9 275HX. Максимальні конфігурації мають до 192 ГБ оперативної пам’яті та SSD до 8 ТБ. Доступні чотири слоти оперативної пам’яті та чотири слоти SSD.

Особливий екран

Опційний 2D/3D дисплей (в характеристиках зазначено LCD) працює з роздільною здатністю 3840 x 2400 та частотою оновлення до 240 Гц у 2D-режимі або 1920 x 1200 у 3D. Екран підтримує частоти оновлення 440 Гц під час відтворення 2D-контенту з роздільною здатністю 1920 x 1080.

Перегляд 3D-контенту на Legion 9i не потребує окулярів, оскільки екран здійснює відстеження погляду та має лентикулярний масив лінз для відтворення 3D. Lenovo стверджує, що Legion 9i призначений для розробників ігор, візуальних художників та 3D-фахівців, а також для вибагливих геймерів. Програмне забезпечення для 3D-контенту має підтримку 30 ігор, серед яких Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong, Forza Horizon 5, Genshin Impact та God of War Ragnarök.

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«Lenovo 3D Studio також підтримує 3D-перегляд для безлічі форматів відео, зображень та потокової передачі у вертикальному або горизонтальному розташуванні», — йдеться у пресрелізі Lenovo.

Характеристики

Дисплей 18″, 4K (3840 x 2400), 16:10, 240 Гц, 3 мс, 100% DCI-P3, 540 ніт,  HDR 400, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC, TUV
18″ 4K 2D (3840 x 2400), 2K 3D (1920 x 1200), 16:10, 240 Гц 4K, 440 Гц FHD, 3 мс, 100% DCI-P3, 540 ніт 2D, 500 ніт 3D, HDR 400, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC, TUV
Процесор Intel Core Ultra 9 275HX
Відеокарта GeForce RTX 5090, 24 ГБ GDDR7, 175 Вт
Оперативна пам’ять DDR5 5200MT/S: 64 ГБ (2 x 32 ГБ), DDR5 4000MT/S: 192 ГБ (4 x 48 ГБ)
SSD PCIe 5 до 1 x 2 ТБ M.2 2280, PCIe 4 до 1 x 2 ТБ M.2 2280, 3x PCIe 4, 1x PCIe 5
Живлення До 99,99 Вт·год, 400 Вт
Роз’єми Ліва сторона: 1 X USB Type A (USB 3.2 Gen 2, Always on USB 5V2A), 1 X RJ45, 2 X Thunderbolt 5 (up to 120Gbps, DisplayPort 2.1, Power Delivery 3.0 140W), 1 X Audio Combo Jack
Права сторона: 2 X USB Type A (USB 3.2 Gen 2), 1 X USB Type C® (USB 3.2 Gen 2), 1 X eShutter Button, 1 X SD Card Reader 4.0
Позаду: 1 X DC In, 1 X HDMI 2.1
Бездротові з’єднання 2×2 Killer Wi-Fi 7 BE1750x, Bluetooth 5.4
Динаміки 6 динаміків (2 dual woofer, 2 tweeter)
Камери 5 MP F2.0, 5 MP F1.6 (3D)
Розміри, вага, колір 403 x 296,5 x 23,9–27,95 мм, 3,5 кг, Carbon Black

Згідно з пресрелізом, нові Lenovo Legion 9i будуть доступні з червня 2025 року за очікуваною початковою ціною €4499. Повна інформація про ціни буде опублікована пізніше.

RTX 5090, Intel Core Ultra 9 275HX та OLED-дисплей – ігровий ноутбук Lenovo Legion Pro 7i оцінили від $2400

Джерела: Lenovo, The Verge

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