Конкурент MacBook Pro для Linux за $1199: Framework показала модульний ноутбук Laptop 13 Pro

Framework Laptop 13 Pro

Компанія Framework представила оновлений ноутбук Framework Laptop 13 Pro. Пристрій отримав не просто апгрейд, а повністю перероблений корпус і низку технічних змін. Це перше велике оновлення з моменту виходу базової моделі у 2021 році.





Характеристики Framework Laptop 13 Pro

Новий корпус виготовили з алюмінію серії 6000, обробленого на верстатах з числовим програмним керуванням. Завдяки цьому ноутбук став жорсткішим і витривалішим у щоденному використанні. Товщина залишилась на рівні 15,86 мм. Водночас виробник запропонував новий колір — графітовий. Для тих, хто вже має попередню версію, доступні окремі деталі в срібному кольорі для апгрейду.

Framework зберегла свою ключову ідею — модульність. Користувач може поступово оновлювати старий ноутбук, замінюючи кришку, нижню панель або блок із тачпадом. Але якщо захочеться встановити нову батарею, доведеться змінити частину корпусу, інакше вона просто не поміститься.





Ноутбук Framework Laptop 13 Pro отримав 13,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2880×1920 пікселів, співвідношенням сторін 3:2 та змінною частотою оновлення від 30 до 120 Гц. Яскравість сягає 700 ніт. Виробник реалізував антивідблискове покриття панелі. Це також перший 13-дюймовий Framework із сенсорним екраном.

Модель 2026 року перейшла на процесори Intel Core Ultra Series 3. На вибір користувачів доступні варіанти Core Ultra 5, Ultra X7 та Ultra X9. Також з’явилася підтримка PCIe 5.0 і Wi-Fi 7 — для Framework це вперше. Оперативна пам’ять представлена модулями LPCAMM2 обсягом 16, 32 або 64 ГБ зі швидкістю до 7467 МТ/с. Зараз такі модулі складно знайти у відкритому продажу, але компанія обіцяє їх наявність у власному магазині.

Місткість батареї зросла до 74 Вт·год — це на 22% більше, ніж раніше. За заявою компанії, після 1000 циклів вона зберігає близько 80% місткості. У комплекті йде зарядний пристрій потужністю 100 Вт із GaN-технологією, який швидше поповнює запас енергії.

Окремо варто згадати новий тачпад зі зворотним зв’язком від LiteOn. Він працює без фізичного кліку, але імітує його за допомогою вібрації. Клавіатура зберегла хід клавіш 1,5 мм.

Ноутбук отримав нові динаміки з підтримкою Dolby Atmos (поки що тільки у Windows). Вперше Framework пропонує готову версію з попередньо встановленою ОС Ubuntu Linux — без необхідності самостійного складання. Водночас користувач може встановити будь-яку іншу ОС.





Компанія позиціонує модель Framework Laptop 13 Pro як альтернативу MacBook Pro для користувачів Linux. Водночас виробник робить акцент на гнучкість, ремонтопридатність і контроль над залізом.

Ціна

Продажі Framework Laptop 13 Pro стартують у червні. Версія DIY без оперативної пам’яті, накопичувача та ОС коштує від $1199. Готові конфігурації починаються від $1499.

Джерело: tomshardware