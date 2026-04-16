MSI показала ноутбук з новою NVIDIA RTX 5070 на 12 ГБ: що відомо

Ігровий ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK

MSI анонсувала новий 16-дюймовий ігровий ноутбук і водночас фактично підтвердила існування ще не представленої відеокарти від NVIDIA. Йдеться про мобільну версію GeForce RTX 5070 з 12 ГБ пам’яті. Це більше, ніж у поточних варіантів.





Новий ігровий ноутбук отримав назву MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK. Саме ця модель стане єдиною конфігурацією, де використають нову відеокарту RTX 5070 Laptop з 12 ГБ пам’яті GDDR7. Попередні версії серії Max HX — E2WFK та E2WGK — комплектуються відеокартами з 8 ГБ пам’яті, зокрема RTX 5060 і RTX 5070. Такі конфігурації зараз продаються приблизно від $1749. Тож перехід до 12 ГБ виглядає як серйозний апгрейд для ігор і роботи з графікою. Збільшення відеопам’яті позитивно вплине на ігровий досвід, особливо у високій роздільній здатності. Додатковий обсяг пам’яті забезпечить стабільніший FPS, кращу роботу з текстурами та менше “просідань” у важких сценах.

Втім, MSI поки що не розкриває детальні характеристики нової відеокарти. Компанія лише натякнула, що офіційний анонс від NVIDIA уже близько.

Що стосується самого ноутбука MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK, він оснащений 16-дюймовий OLED дисплеєм з роздільною здатністю QHD+ (2560х1600 пікселів), частотою 165 Гц та підтримкою VESA DisplayHDR True Black 500. Пристрій отримає одразу кілька варіантів процесорів:





Intel Core Ultra 7 251HX

Intel Core Ultra 9 290HX Plus

Intel Core Ultra 9 275HX

Новинка також дозволяє встановити до 128 ГБ оперативної пам’яті DDR5 та два NVMe M.2 накопичувачі. Серед інших характеристик згадують RGB підсвічування клавіатури з 24 зонами, Thunderbolt 4, один порт USB-C та три USB-A. Місткість батареї становить 80 Вт-год.

MSI поки не назвала дату старту продажів ігрового ноутбука Crosshair 16 Max HX E2WGXK. Але сам факт згадки нової RTX 5070 з 12 ГБ пам’яті натякає, що NVIDIA готує офіційний реліз найближчим часом.

Джерело: notebookcheck