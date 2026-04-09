Ігровий монстр за $3365: вийшов ноутбук з Ryzen AI Max+ 395 і до 96 ГБ відеопам'яті

Вадим Карпусь

Ігровий ноутбук MetaMech 16 2026

Бренд MetaMech представив оригінальний ігровий ноутбук MetaMech 16 2026. Модель отримала топову платформу AMD Strix Halo, підтримку OCuLink для зовнішньої відеокарти та незвично великий обсяг відеопам’яті — до 96 ГБ.


MetaMech 16 2026 має16-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 2.5K і частотою оновлення 180 Гц. Така конфігурація підходить для ігор і роботи з графікою. Висока частота дає плавну картинку, а підвищена роздільна здатність — більше деталей.

Ноутбук працює на базі процесора AMD Ryzen AI Max+ 395. Це один із флагманських чипів лінійки Strix Halo. У 2025 році його активно використовували в пристроях на кшталт ROG Flow Z13, а тепер він з’являється і в нових ноутбуках. Пристрій також має 128 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та твердотілий накопичувач місткістю 2 ТБ.


Завдяки архітектурі APU частину наявної оперативної пам’яті можна виділити під графіку, та ще й чимало залишиться для потреб системи. У результаті інтегрована графіка Radeon 8060S може використовувати до 96 ГБ відеопам’яті. Це нетипово для ринку ігрових ноутбуків і відкриває нові сценарії для важких задач.

MetaMech встановила акумулятор місткістю 99 Вт·год, що досить чимало як для ноутбуків у цьому класі. Окремо варто звернути увагу на підтримку OCuLink. Це інтерфейс для підключення зовнішніх відеокарт, що дозволяє додатково збільшити графічну продуктивність системи. Серед пристроїв на Strix Halo така можливість зустрічається рідко. Новинка працює під управлінням Windows 11.

Ігровий ноутбук MetaMech 16 2026 вже продається в Китаї за ціною близько $3365.

Корпус цього ПК з AMD Ryzen AI Max+ 395 є суцільним радіатором

Джерело: notebookcheck

