LG анонсувала телевізори QNED 2024 та QNED Mini LED ─ штучний інтелект та діагональ до 98 дюймів

Компанія LG підготувала до випуску нову лінійку телевізорів модельного ряду 2024 року ─ QNED 2024 та QNED Mini LED. Ці пристрої отримали нові технології обробки на базі штучного інтелекту.

Телевізори LG 2024 QNED отримали процесор α8 AI та у порівнянні з попередниками вдосконалили продуктивність ШІ у 1,3 раза, покращують графічні показники у 2,3 раза та швидкість обробки у 1,6 раза. Високопродуктивний процесор та функції ШІ покликаний покращити відтворення контенту:

AI Picture Pro розрізняє обличчя, об’єкти та фон у кадрі, доповнюючи текстуру та дрібні деталі;

Dynamic Tone Mapping Pro ділить зображення на блоки та в режимі реального часу аналізує кожен, щоб виявити найтемніші та найсвітліші ділянки, підкреслюючи деталі за допомогою точної оптимізації HDR;

Personalized Picture Wizard дозволяє користувачам налаштувати якість, просто обравши із заданого вибору декілька бажаних зображень;

AI Sound Pro забезпечує віртуальний об’ємний звук 9.1.2 із вбудованих динаміків телевізора;

WOW Orchestra інтегрує звукову панель LG і динаміки телевізора, об’єднуючи їх в єдину аудіосистему для створення 3D звучання.

Водночас компанія обіцяє високу якість зображення завдяки технологіям кольору LG Quantum Dot і NanoCell. Телевізори LG QNED 2024 оснащені технологією локального затемнення. Нові моделі підтримують Apple AirPlay і Chromecast, а також пропонують низку особливих можливостей для користувачів з особливими потребами.

Лінійка телевізорів LG QNED 2024 пропонує широкий діапазон розмірів екрану, починаючи з флагманської 98-дюймової моделі. Також є версії з 43, 50, 55, 65, 75 і 86-дюймовими екранами. Новинки, зокрема моделі QNED85 і QNED80, мають дизайн із тонким профілем, що становить всього 29 мм.

Як заявляє виробник, світлодіодні телевізори QNED Mini LED створюють зображення з реалістичною контрастністю, а функція Precision Dimming призначена для покращення градацій і точного керування підсвічуванням. Модель LG QNED Mini LED TV QNED90 має технологію Million Gray Scale, яка розрізняє відтінки сірого та відображає градації з точністю до 20 біт.

LG демонструватиме свої нові телевізори під час проведення виставки CES 2024, яка проходитиме з 9 по 12 січня в Лас-Вегасі.