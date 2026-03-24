Samsung випустила доступні Mini LED телевізори: ціни від $350

Samsung M70H і M80H уже в продажу

Samsung представила нову лінійку доступних телевізорів з технологією Mini LED — серії M70H і M80H. Компанія обіцяє яскраве зображення та точну передачу кольорів за цінами, які ще кілька років тому виглядали нереальними для цього класу.





Mini LED-телевізори стрімко дешевшають, і нові M70H/M80H — одні з найдоступніших у сегменті. При цьому вони отримали 10-бітні панелі з підтримкою до мільярда відтінків кольорів, HDR+ і високу частоту оновлення: 144 Гц із FreeSync Premium або до 240 Гц (DLG) у Full HD. Так що їх можна використовувати для ігор.

Смарт-функції побудовані на One UI Tizen із підтримкою розумного дому. Є сумісність із голосовими асистентами та сервісами: Alexa, Google Assistant і Apple TV. Також доступний Gaming Hub для хмарного геймінгу та адаптивний звук (щоправда без Dolby Atmos). Водночас Samsung не розкрила такі параметри, як пікова яскравість, колірне охоплення та кількість зон локального затемнення. Це, разом з цінами, натякає на бюджетний сегмент.





Ціни виглядають досить привабливим: 43-дюймовий M70H коштує $350, 50-дюймову модель оцінили у $400, 65-дюймовий телевізор — у $530, а 85-дюймовий — $1200. Серія M80H стартує з позначки $700 за діагональ 55 дюймів і доходить до $1800 за 85 дюймів. Усі моделі вже доступні у продажу. Окремо Samsung анонсувала 100-дюймовий M90H, який з’явиться пізніше цього року.

Паралельно компанія показала дорожчі моделі Neo QLED: QN70H і QN80H із технологією Quantum Mini LED. Тут обіцяють “точніше підсвічування” та охоплення 100% колірного простору DCI-P3 завдяки квантовим точкам. Кількість зон локального затемнення збільшили (точні цифри не назвали), що має покращити контраст і зменшити ефект засвітів.

Функціонально вони схожі на M-серію, але додають Dolby Atmos, просторове 360-аудіо та ще вищу частоту — до 288 Гц (DLG у 1080p). Ціни на QN70H стартують із $600 за 43-дюймову модель, $1200 за 65 дюймів і доходять до $2300 за 85 дюймів. QN80H коштує $1299 за 55 дюймів, $2000 за 75 дюймів і $5500 за 100-дюймову модель.

В умовах конкуренції Samsung активно знижує поріг входу в сегмент Mini LED. Тепер це не лише преміум, а й масовий сегмент. Отже, такі моделі можуть стати “золотою серединою” між бюджетними LED і дорогими OLED телевізорами.

Джерело: engadget