Якби LG не вирішила припинити виробництво смартфонів, перший гаджет зі згортковим екраном можна було б побачити ще у 2021 році.





Куди там навіть зараз сучасним складаним моделям Samsung цього року? Популярний ютубер JerryRigEverything розібрав рідкісний смартфон LG Rollable зі згортковим екраном, який, на жаль, так й не вийшов на ринок.

Перший смартфон зі згортковим екраном був випущений у дуже невеликій кількості, а потім поширений серед працівників LG. Досі ніхто повноцінно не розбирав цей смартфон, адже кількість цих гаджетів дуже обмежена, ніхто б не ризикнув пошкодити вже раритетний пристрій, розбираючи його.

Однак через 4 роки JerryRigEverything дозволяє зазирнути всередину цього незвичайного гаджета. Ютубер у відеоролику показує як згортається та розгортається гнучкий OLED-дисплей та як цей механізм працює зсередини.





Для цього у смартфоні використовується комбінація з двох моторчиків та пружинного механізму з трьома важелями, забезпечуючи рівномірний рух всієї внутрішньої конструкції. У складеному вигляді згорнута частина OLED-дисплея прихована за прозорою скляною панеллю та виступає індикатором стану або додатковим заднім дисплеєм, зокрема, для попереднього перегляду селфі за допомогою основної камери.

Останнім часом жодний з виробників не вносив стільки цікавинок в один пристрій, особливо, якщо врахувати, що це абсолютно нормально працюючий пристрій, випущений 5 років тому.

Джерело: NotebookCheck