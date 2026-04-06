06.04.2026

Й досі крутіший за моделі 2026 року: ютубер JerryRigEverything розібрав рідкісний п'ятирічний смартфон LG Rollable

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Pinterest

Якби LG не вирішила припинити виробництво смартфонів, перший гаджет зі згортковим екраном можна було б побачити ще у 2021 році.


Куди там навіть зараз сучасним складаним моделям Samsung цього року? Популярний ютубер JerryRigEverything розібрав рідкісний смартфон LG Rollable зі згортковим екраном, який, на жаль, так й не вийшов на ринок.

Перший смартфон зі згортковим екраном був випущений у дуже невеликій кількості, а потім поширений серед працівників LG. Досі ніхто повноцінно не розбирав цей смартфон, адже кількість цих гаджетів дуже обмежена, ніхто б не ризикнув пошкодити вже раритетний пристрій, розбираючи його.

Однак через 4 роки JerryRigEverything дозволяє зазирнути всередину цього незвичайного гаджета. Ютубер у відеоролику показує як згортається та розгортається гнучкий OLED-дисплей та як цей механізм працює зсередини.


Для цього у смартфоні використовується комбінація з двох моторчиків та пружинного механізму з трьома важелями, забезпечуючи рівномірний рух всієї внутрішньої конструкції. У складеному вигляді згорнута частина OLED-дисплея прихована за прозорою скляною панеллю та виступає індикатором стану або додатковим заднім дисплеєм, зокрема, для попереднього перегляду селфі за допомогою основної камери.

Останнім часом жодний з виробників не вносив стільки цікавинок в один пристрій, особливо, якщо врахувати, що це абсолютно нормально працюючий пристрій, випущений 5 років тому.

Раніше ми писали, що демонстрація Lenovo Legion Pro Rollable провалилася на популярному шоу — екран не розширився. Між тим інсайдери прогнозують відродження лінійки смартфонів Samsung Galaxy Z TriFold.

Джерело: NotebookCheck

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати