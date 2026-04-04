Xiaomi випустила покращені Mini LED телевізори: до 100 дюймів з частотою 288 Гц та 2000 ніт яскравості

Вадим Карпусь

Xiaomi S Mini LED TV 2026

Компанія Xiaomi оновила серію телевізорів S Mini LED TV 2026. І вона має деякі суттєві відмінності від лінійки, яка нещодавно надійшла у продаж у Європі.


Оновлена серія телевізорів Xiaomi S Mini LED TV 2026 доступна одразу у п’яти діагоналях від 55 дюймів до 100 дюймів. Флагманська модель має 1920 зон локального затемнення, забезпечує пікову яскравість до 2000 ніт та частоту оновлення зображення до 288 Гц. Модель початкового рівня відрізняється лише кількістю зон локального затемнення — їх лише 576. Проте всі інші можливості відповідають рівню топової версії.

Для порівняння, в Європі наразі пропонуються телевізори Xiaomi S Mini LED TV діагоналлю до 98 дюймів, що мають до 880 зон локального затемнення, а пікова яскравість сягає лише 1200 ніт.

Оновлена лінійка телевізорів Xiaomi S Mini LED TV 2026 отримала плівку з відбиванням лише 0,5%. Це повинно значно покращити комфорт під час перегляду у яскраво освітлених кімнатах. Також у серії використовується фірмовий рушій обробки зображення Master Quality Engine. Він відповідає за кращий контраст, чіткішу картинку та точніші кольори.


Крім того, у нових моделях встановили аудіосистему 2.1 з підтримкою Harman AudioEFX. Для геймерів передбачили спеціальний режим Game Mode, а також підтримку AMD FreeSync Premium Pro та VRR (змінна частота оновлення). Це дає плавнішу картинку без розривів і затримок під час гри.

Xiaomi поки що не оголосила інформацію про ціни оновленої лінійки телевізорів S Mini LED TV 2026. Компанія поділиться нею 8 квітня, коли в Китаї завершиться період попередніх замовлень.

Samsung випустила доступні Mini LED телевізори: ціни від $350

Весняний апгрейд: 10 гаджетів Canyon, на які варто звернути увагу
AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom

Джерело: notebookcheck

Електрокар, який зміг: Xiaomi SU7 зберіг 94,5% ресурсу батареї після 265 000 км пробігу
Екс-король "плазми" Panasonic припиняє виробництво телевізорів
Оновлений Xiaomi SU7 отримає лідар, 900+ км автономності та зарядку за 15 хвилин
Xiaomi представила 6 нових моніторів: від $70 і топова ігрова модель Mini LED G Pro 27Qi на 27 дюймів
Google Photos тепер запускається на телевізорах Samsung: ось що він уміє
Майже планшет: Xiaomi Redmi 15A за $137 отримав екран 6,9" і батарею 6300 мА•год
Звільнений керівник маркетингу Xiaomi змінив Redmi на iPhone 17, бо той "кращий у відстеженні сну”
Вийшов Xiaomi Monitor A24i 2026 за $90: IPS, 144 Гц і заводське калібрування
Xiaomi випустить MFT-камеру, що кріпиться до смартфонів магнітом, — інсайдер
Серія Xiaomi 17 — тепер офіційно: із Snapdragon 8 Elite Gen 5 та потрійною камерою Leica 50 МП
Вхід за відбитком пальця: в Європі вийшов розумний замок Xiaomi Self-Install Smart Lock за €150
Перші деталі Xiaomi 18: дизайн як у "старого" iPhone та Snapdragon 8 Elite Gen 6
YouTube запускає на телевізорах 30-секундну рекламу без пропуску
Електричний монстр Xiaomi YU7 GT: 990 к.с., 705 км запасу ходу і автопілот
Xiaomi Book 14 вагою до 1 кг отримає до 32 ГБ пам'яті і нові процесори Intel Panther Lake
А поговорити? YouTube запустив "розмовний ШІ" на телевізорах
Китай заборонив електромобілі з прихованими дверними ручками
Запуск Xiaomi 17 в Європі запланували на 28 лютого: без Pro та "заднього" дисплея
Не злетіло: LG припиняє випуск 8K OLED-панелей для телевізорів
Xiaomi випустила власний Air Tag: Bluetooth-трекер для пошуку речей за 18 євро
Xiaomi показала перший прибуток в бізнесі електромобілів: продажі зросли на 200%
