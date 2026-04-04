Xiaomi випустила покращені Mini LED телевізори: до 100 дюймів з частотою 288 Гц та 2000 ніт яскравості

Xiaomi S Mini LED TV 2026

Компанія Xiaomi оновила серію телевізорів S Mini LED TV 2026. І вона має деякі суттєві відмінності від лінійки, яка нещодавно надійшла у продаж у Європі.





Оновлена серія телевізорів Xiaomi S Mini LED TV 2026 доступна одразу у п’яти діагоналях від 55 дюймів до 100 дюймів. Флагманська модель має 1920 зон локального затемнення, забезпечує пікову яскравість до 2000 ніт та частоту оновлення зображення до 288 Гц. Модель початкового рівня відрізняється лише кількістю зон локального затемнення — їх лише 576. Проте всі інші можливості відповідають рівню топової версії.

Для порівняння, в Європі наразі пропонуються телевізори Xiaomi S Mini LED TV діагоналлю до 98 дюймів, що мають до 880 зон локального затемнення, а пікова яскравість сягає лише 1200 ніт.

Оновлена лінійка телевізорів Xiaomi S Mini LED TV 2026 отримала плівку з відбиванням лише 0,5%. Це повинно значно покращити комфорт під час перегляду у яскраво освітлених кімнатах. Також у серії використовується фірмовий рушій обробки зображення Master Quality Engine. Він відповідає за кращий контраст, чіткішу картинку та точніші кольори.





Крім того, у нових моделях встановили аудіосистему 2.1 з підтримкою Harman AudioEFX. Для геймерів передбачили спеціальний режим Game Mode, а також підтримку AMD FreeSync Premium Pro та VRR (змінна частота оновлення). Це дає плавнішу картинку без розривів і затримок під час гри.

Xiaomi поки що не оголосила інформацію про ціни оновленої лінійки телевізорів S Mini LED TV 2026. Компанія поділиться нею 8 квітня, коли в Китаї завершиться період попередніх замовлень.

Джерело: notebookcheck