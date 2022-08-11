LG Display створила 97-дюймову OLED-панель, здатну передавати багатоканальний звук 5.1 без динаміків

Компанія LG Display підготувала до випуску нову 97-дюймову телевізійну панель OLED EX, яка вібрує та може відтворювати звук 5.1 без допомоги вбудованого динаміка.

Дана новинка виконана із застосуванням технології LG CSO (Cinematic Sound OLED), яка раніше використовувалася в 48-дюймовій OLED-панелі, що згинається. CSO використовує тонкоплівковий збудник, прикріплений до задньої частини панелі, який забезпечує вібрацію дисплея. Завдяки цьому звук відтворюється безпосередньо з OLED-панелі без потреби у додаткових динаміках. LG Display стверджує, що 5.1-канальна система забезпечить «кінематографічний рівень занурення».

У 97-дюймової панелі LG Display використовується та сама технологія OLED EX, що і в останніх флагманських OLED-телевізорах LG та інших компаній. Вона дозволяє створювати більш яскраве та точне зображення.

Як очікується, 97-дюймовий OLED телевізор LG надійде в продаж наприкінці цього року за ціною близько $25 тис. Ймовірно, пристрої на базі нової панелі, що вібрує, матимуть порівнянний цінник (швидше за все, трохи вищий).

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Джерело: The Verge