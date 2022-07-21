lifecell запустив акцію «Роумінг-п’ятірка» для абонентів у Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії та Чехії

Мобільний оператор lifecell запустив нову акцію «Роумінг-п’ятірка» для абонентів у Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії, Чехії. За умовами акції «Роумінг-п’ятірка» роумери можуть замовити 5 ГБ мобільного інтернету за вигідною ціною 50 грн у п’яти найпоширеніших країнах вимушеного перебування українців. До кінця липня кожен абонент може замовляти по 5 ГБ інтернету необмежену кількість разів.

«Роумінг-п’ятірка» доступна для всіх абонентів lifecell, які обслуговуються за умовами індивідуальних тарифних планів (передплачених і контрактних).

Оператор lifecell нагадав, що дбає про своїх абонентів, які змушені були виїхати за кордон, і регулярно пропонує їм акції, щоб завжди вони могли залишатися на зв’язку з близькими та рідними людьми.

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Так, завдяки акції «Гігабайти без кордонів» абоненти, які сплатили/перезамовили свій пакет послуг, можуть використовувати свої тарифні гігабайти в 34 країнах так само, як в Україні.

В межах акції «Вхідні дзвінки без додаткової плати у роумінгу», абоненти lifecell можуть приймати вхідні дзвінки у 16 країнах Європи без додаткової плати за умови сплаченого/перезамовленого пакету послуг.

Також, перебуваючи за кордоном, можна підключити сервіс «Роумінг Пазл» і самотужки обрати й сформувати необхідне наповнення пакета послуг (хвилини, МБ та SMS).

І ще одна пропозиція для абонентів lifecell — «Роумінг Онлайн», завдяки якій користувач може обмінювати замовлений обсяг інтернет-трафіку на хвилини для дзвінка, якщо це буде необхідно.

Якщо ж абонент не може скористатися роумінговими пропозиціями та акціями, застосовуються базові тарифи на роумінговий інтернет у відповідній країні.

Джерело: lifecell