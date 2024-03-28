LinkedIn планує додати відео в стилі TikTok на свою платформу

LinkedIn планує додати в свій функціонал перегляд коротких відео, подібно YouTube Shorts.

Цю інформацію TechCrunch підтвердила безпосередньо сама компанія.

LinkedIn приєднається до багатьох інших популярних сервісів які вирішили скласти конкуренцію TikTok — YouTube, Instagram, Snapchat і Netflix.

Новацію вперше помітив директор зі стратегії McKinney Остін Нулл. Він опублікував коротке відео на LinkedIn, демонструючи нову стрічку, яка розміщена на навігаційній панелі в новій вкладці «Відео».

Натиснувши на категорію «Відео», ви потрапите у вертикальну стрічку, які можна гортати. Можна поставити лайк відео, залишити коментар або поділитися ним з іншими.

Пізніше цю інформацію підтвердили і в самій компанії.

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Проте в LinkedIn не розповіли, на основі яких алгоритмів підбираються рекомендації користувачам. Відеострічка, за задумом розробників, повинна підвищити охоплення соціальної мережі та залученість користувачів.

Цілком можливо, що LinkedIn захоче її монетизувати в майбутньому.

Функція знаходиться на ранній стадії тестування, тому більшість людей поки що не матимуть до неї доступу.

Зазначимо, нещодавно стало відомо що LinkedIn планує додати до свого функціонала ігри.

Розробники хочуть взяти за орієнтир успіх Wordle — доволі простої гри, яка за досить короткий час стала вірусною та отримала шалений успіх. Три перші гри на LinkedIn матимуть назви Queens, Inference і Crossclimb.

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