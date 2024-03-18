Змагання співробітників і компаній: в LinkedIn з’являться ігри

Соціальна мережа для пошуку та встановлення ділових контактів LinkedIn планує додати до свого функціонала ігри.

Це підтверджують в самій компанії, повідомляє TechCrunch.

Microsoft таким чином планує збільшити час, який люди проводять в соціальній мережі.

Розробники хочуть взяти за орієнтир успіх Wordle — доволі простої гри, яка за досить короткий час стала вірусною та отримала шалений успіх. Три перші гри на LinkedIn матимуть назви Queens, Inference і Crossclimb.

Першими майбутні новації побачили розробники, які почали знаходити код з відповідними напрацюваннями в LinkedIn. Один із них, Німа Овджі, звернув увагу на функцію ранжування компаній в рейтингу в залежно від балів їх співробітників.

BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES! There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees! Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw — Nima Owji (@nima_owji) March 16, 2024

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Пізніше цю інформацію підтвердив і представник LinkedIn: компанія дійсно працює над іграми, але точної дати запуску ще немає.

«Ми експериментуємо з додаванням в LinkedIn ігор-головоломок, щоб трохи розважати, поглибити комунікацію та, сподіваюся, створити можливість для розмов», — заявили в пресслужбі LinkedIn.

В компанії також додали, що зображення, які з’явилися в X (екс-Twitter), не є останніми версіями. І надали останні скріни з останніми напрацюваннями.

Власник LinkedIn, Microsoft — великий гравець на ринку геймінгу. Його бізнес включає Xbox, Activision Blizzard і ZeniMax, який тільки за минулий квартал приніс доходи $7,1 млрд доходів.

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