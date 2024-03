Змагання співробітників і компаній: в LinkedIn з’являться ігри

Соціальна мережа для пошуку та встановлення ділових контактів LinkedIn планує додати до свого функціонала ігри.

Це підтверджують в самій компанії, повідомляє TechCrunch.

Microsoft таким чином планує збільшити час, який люди проводять в соціальній мережі.

Розробники хочуть взяти за орієнтир успіх Wordle — доволі простої гри, яка за досить короткий час стала вірусною та отримала шалений успіх. Три перші гри на LinkedIn матимуть назви Queens, Inference і Crossclimb.

Першими майбутні новації побачили розробники, які почали знаходити код з відповідними напрацюваннями в LinkedIn. Один із них, Німа Овджі, звернув увагу на функцію ранжування компаній в рейтингу в залежно від балів їх співробітників.

BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES!

There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees!

Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw

— Nima Owji (@nima_owji) March 16, 2024