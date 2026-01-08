Logitech "зламала" свої миші у macOS через прострочений сертифікат

Logitech MX Master 4 / ITC

Logitech, напевне, не до кінця відійшла від різдвяно-новорічних свят. Компанія зламала роботу своїх мишей і клавіатур на macOS, бо забула продовжити сертифікат.

Без цього macOS просто не відкривала програми. У результаті Logi Options Plus та Logitech G Hub перестали працювати як слід, і користувачі втратили доступ до своїх налаштувань. Першими проблему помітили користувачі Reddit. Юзери писали, що прокручування миші працює неправильно, додаткові кнопки не реагують, а Logi Options Plus після запуску просто зависає в нескінченному завантаженні.

Згодом компанія підтвердила збій і визнала, що постраждав не лише Logi Options Plus, а й G Hub — програма для ігрових пристроїв Logitech G. За даними служби підтримки компанії, причиною став прострочений сертифікат, потрібний для роботи застосунків.

“Ми тут помилилися. Це непростима помилка. Нам дуже шкода за завдані незручності”, — сказав речник компанії під ніком ATXsantucci.

Через це багато мишей і клавіатур, зокрема серії MX Master та MX Keys, повернулися до стандартних налаштувань. Люди втратили власні профілі, жести та прив’язані кнопки. Ращом з тим проблема не зачепила користувачів Windows, бо лише macOS заблокувала програми без чинного Developer ID.

Logitech вже випустила патч, але є нюанс: його потрібно встановлювати вручну, бо прострочений сертифікат також зламав оновлення всередині програм. Для цього компанія підготувала інструкцію. Патч доступний для macOS 26 Tahoe, macOS 15 Sequoia, macOS 14 Sonoma та macOS 13 Ventura. Для старіших версій macOS виправлення обіцяють випустити “пізніше”.

