Apple розгорнула першу бету iOS 26.5 на 7 платформах та готує Siri до великого камбеку в iOS 27

Apple випустила першу хвилю бета-оновлень серії 26.5. Окрім iOS 26.5 beta 1, компанія одночасно розкотила iPadOS 26.5, tvOS 26.5, watchOS 26.5, visionOS 26.5, HomePod Software 26.5 та macOS Tahoe 26.5 — усі у статусі першої бети. Також ‘явились перші витоки про Siri у iOS 27.





Оновлення з’явилися менш ніж за тиждень після офіційного релізу покоління 26.4, що вийшло 24 березня. iOS 26.5 beta 1 важить трохи більше 8 ГБ на iPhone 17 Pro. Номер збірки — 23F5043g; вона замінює попередній 23E246. macOS Tahoe 26.5 отримала збірку 25F5042g замість 25E246; watchOS 26.5 — 23T5541h; visionOS 26.5 — 23O5441g; tvOS 26.5 та HomePod Software 26.5 — 23L5443g.

Цикл тестування 26.4 включав чотири бета-раунди та реліз-кандидат від 18 березня. Попереднє покоління 26.4 принесло чимало функцій, які Apple заздалегідь не анонсувала. macOS 26.4, зокрема, отримала функцію Charge Limit — обмеження максимального рівня заряду акумулятора, вісім нових емодзі, перше системне попередження користувачів про майбутнє припинення підтримки Rosetta 2, а також повернення компактного вигляду вкладок у Safari.

iOS 26.4 виділила 13 покращень загалом, включно зі змінами в Apple Music та оновленим досвідом роботи з клавіатурою. Головна інтрига нового циклу — можливі зміни у Siri. Apple анонсувала функції на кшталт Personal Intelligence ще у 2024 році, але відклала їх у 2025-му. На початку 2026 року компанія уклала угоду з Google про використання моделей Gemini AI для реалізації цих функцій.

“Деякі нові функції Siri можуть з’явитися вже в iOS 26.5 та супутніх оновленнях”, — писав раніше Марк Гурман.

Втім, його свіжіший прогноз стриманіший:





“Наразі дедалі більше вказує на те, що будь-які суттєві зміни цифрового асистента з’являться в червні — в рамках анонсів на WWDC”, — каже він тепер.

Перші огляди збірок поки що не виявили нічого примітного. Публічна бета-версія серії 26.5 наразі недоступна — Apple зазвичай випускає її невдовзі після версії для розробників. Публічні збірки традиційно стабільніші й містять менше помилок. Apple та AppleInsider наполегливо не рекомендують встановлювати бета-версії на основні пристрої через ризик втрати даних — перед будь-яким тестуванням слід зробити резервну копію.

Фінальний реліз серії x.5 історично виходить у травні, тож 26.5, найімовірніше, стане останнім значущим оновленням перед WWDC 2026. Конференція відкриється 8 червня в Apple Park у Каліфорнії, де Apple представить iOS 27 та macOS 27.

Крім того, окремі джерела вже деталізують, що саме чекає на Siri в iOS 27. Згідно зі звітом Bloomberg, Apple готує повноцінний окремий застосунок Siri, який автоматично з’явиться на головному екрані iPhone після оновлення. Марк Гурман описує його інтерфейс так:

“Головний екран застосунку відображатиме попередні розмови у вигляді списку або сітки заокруглених прямокутників із текстовими прев’ю. Користувачі зможуть закріплювати улюблені чати, зберігати старі розмови, шукати по всій історії взаємодій і починати нові діалоги через помітну кнопку “плюс””.

Вигляд розмов нагадуватиме гілку в застосунку Messages — з бульбашками повідомлень і полем для введення тексту. Також буде перемикач між текстовим і голосовим режимами та можливість прикріплювати вкладення — документи й фотографії для аналізу. Інтерфейс адаптуватиметься до світлої та темної теми. Для нового Siri це принципово інший рівень присутності на пристрої.

Застосунки-чатботи стабільно очолюють топ-чарти App Store і вже входять до числа найпопулярніших програм на iPhone. В iOS 27 Siri отримає схожий функціонал, але в рідному Apple-дизайні та попередньо встановленому вигляді. Для порівняння: в iOS 26 Apple також додала нові застосунки на головний екран — Preview та Games, — однак жоден із них не став масовим хітом.

