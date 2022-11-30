Лук’янівське СІЗО облаштувало власний «Пункт незламності» — запрошує громадян до себе пересиджувати блекаути

«Пункти незламності» — одна з найбільш обговорюваних тем в УАнеті за цей тиждень, і тут немає нічого дивного, зважаючи на реалії. Зчаста вони з’являються в дуже неочікуваних місцях — як-от відділки поліції. Черговою такою дуже несподіваною локацією для «пункту незламності» стало Лук’янівське СІЗО. Про це повідомив сам заклад у Facebook. І, так, у соцмережах вже наробили немало жартів та мемів з цього приводу.

Мова про київський слідчий ізолятор, що на вулиці Дегтярівській, 13. Під «Пункт незламності» віддали приміщення для прийому громадян за межами режимної території СІЗО та облаштували його відповідним чином. Воно функціонує цілодобово та безплатно.

«Пункт Незламності – це місце вашої безпеки під час тривалого відключення електроенергії чи тепла. У ньому є електрика, тепло, інтернет та альтернативне живлення». з офіційної заяви Лук’янівського СІЗО

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На одній із прикріплених світлин з «Пункту незламності» на території Лук’янівського СІЗО можна помітити генератор всередині приміщення — як відомо, це кричуще порушення правил безпеки. Проте, найімовірніше, генератор лише позує для фото, а працює вже з дотриманням усіх рекомендацій ДСНС та норм безпеки.

В іншій вже не такій веселій новині — в Одесі невідомі напали на комунальника та намагалися вкрасти генератор, що працював в одному із міських “пунктів незламності”. Працівнику пункту вдалося відбити генератор, проте він отримав травми та наразі перебуває у міській лікарні з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку».

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Щодо «Пунктів незламності», у них все ще вистачає проблем — українці часто-густо скаржаться на відсутність інтернету та чи самих пунктів за вказаними на картах адресах, проте з кожним днем ситуація покращується і влада вчиться на помилках. Тільки вчора прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував закупівлю великої партії із тисяч систем Starlink саме для “Пунктів незламності”.