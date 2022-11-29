Кабмін звільнив від ПДВ та мита обладнання Starlink — та анонсував закупівлю великої партії із тисяч систем для “Пунктів незламності”

Уряд розширив список імпортних товарів, які будуть завозитись в Україну без сплати ввізного мита та ПДВ — податкові пільги тепер розповсюджуються на обладнання Starlink, засоби очищення води та засоби, а також запчастини та комплектуючі для виготовлення електрогенераторів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 29 листопада, повідомляє пресслужба Кабміну.

Скасування мита та ПДВ на Starlink

На початку листопада Кабмін скасовував мито та ПДВ на акумулятори, генератори та інші товари, які мають допомогти пережити енергетичну кризу. Водночас у ДМСУ роз’яснили, що пільги поширюються виключно на юридичних осіб, а для фізичних осіб нічого не змінюється — порядок регулюється Розділом ХІІ Митного кодексу України. Сьогодні перелік товарів, які тимчасово звільняються від оподаткування (ввізного мита та ПДВ), розширився ще кількома позиціями, включно з засобами супутникового зв’язку до мережі Інтернет (Starlink). В Мінекономіки очікують, що завдяки податковим пільгам відповідна продукція стане дешевшою приблизно на 25%.

Водночас сьогодні стало відомо, що Starlink підняв ціни для України: вартість обладнання зросла з $600 до $700, а абонплата — з $60 до $75.

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Кожному “Пункту незламності” по Старлінку

Уряд також повідомив про плани щодо закупівлі великої партії із тисяч терміналів супутникового зв’язку Starlink, які ввозитимуться без сплати мита і ПДВ. Цими терміналами планують забезпечити «Пункти незламності», які почали розгортати минулого тижня. Нагадаємо, це спеціально облаштовані місця на базі ДСНС та інших урядових структур, де можна підзарядити телефони, зігрітися, випити теплих напоїв. Після запуску ініціативи з’ясувалося, що не всі локації з карти «пунктів незламності» насправді працюють, і майже ніде немає інтернету. Наразі чиновники активно працюють над розв’язанням проблем.

«Працюємо над тим, аби кожен такий пункт забезпечити старлінком. Наразі Уряд веде перемовини про можливість купити нову велику партію із тисяч старлінків для України. Сьогодні ми також затвердимо необхідні документи, аби старлінки завозилися в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити їх для якнайбільшої кількості людей та організацій». фрагмент промови прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду

Прем’єр-міністр відзначив відповідальний бізнес, який раніше долучився до ініціативи та відрив власні «Пункти незламності» — у магазинах, аптеках, відділеннях банків та автозаправних станціях. Днями «Укрзалізниця» повідомила про готовність облаштовувати «Фортеці незламності» — на 16 найбільших залізничних вокзалах готують стаціонарні пункти обігріву, які розгортатимуть протягом години у разі блекауту. Там можна буде не тільки зігрітися, а й зарядити гаджети, скористатися інтернетом Starlink, отримати першу медичну допомогу.

Про ситуацію в енергосистемі України

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, за умови дефіциту в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб споживачі отримували електрику щонайменше на 5-6 годин на добу.

Два ключові компоненти, аби ситуація покращилася — потужна протиповітряна оборона, яка здатна захистити наше небо, і швидкі ремонти пошкодженого енергетичного обладнання. Щодо ППО, за останній місяць, як зазначає прем’єр-міністр, є суттєвий прогрес — насамперед завдяки постачанню сучасних західних систем. Водночас США та партнери з ЄС допомагають Україні з відновленням енергетичної інфраструктури. Для прикладу, тільки Литва передала нам 114 трансформаторів.