MacPaw випустила оновлений ClearVPN з активацією безпеки та приватності у мережі в один клік

Українська компанія MacPaw повідомила про випуск нової версії програми ClearVPN — VPN-рішення для анонімного з’єднання. Ця версія отримала оновлений інтерфейс користувача. Тепер для активації сервісу достатньо натиснути лише одну кнопку, а інтелектуальний алгоритм ClearVPN автоматично підбере оптимальний сервер для швидкого, надійного та безпечного з’єднання.
ClearVPN працює на пристроях з iOS, macOS, Android та Windows. Програма дозволяє підключатися до серверів з понад 45 країн, забезпечуючи онлайн захист, доступ до українського та глобального контенту та безпечне використання публічного Wi-Fi. Нова версія програми окрім переробленого інтерфейсу має кілька інших нововведень та покращень:
- Алгоритм «Оптимальне підключення», який визначає найкращий сервер для потреб користувача, на основі таких факторів, як місцезнаходження, відстань до серверів, доступність послуг, завантаженість серверів
- Шифрування даних за допомогою сучасних протоколів безпеки
- Дотримання суворої no-logs політики
- Віджети для iOS та macOS для миттєвого підключення до VPN
- Інтеграція з Siri Shortcuts для автоматизації VPN залежно від сценаріїв користувача
- ClearWeb — нове розширення для Chrome від ClearVPN для блокування реклами та онлайн-трекерів.
Програма доступна англійською, українською, іспанською, французькою та німецькою мовами. Від початку повномасштабного вторгення рф, ClearVPN є повністю безоплатною для українців з будь-якої точки світу, включно з окупованими територіями, за допомогою верифікації через «Дія.Підпис». Підписка дозволяє використовувати програму на 6 пристроях. Користувачі можуть завантажити ClearVPN з:
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