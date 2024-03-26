MacPaw випустила оновлений ClearVPN з активацією безпеки та приватності у мережі в один клік

Українська компанія MacPaw повідомила про випуск нової версії програми ClearVPN — VPN-рішення для анонімного з’єднання. Ця версія отримала оновлений інтерфейс користувача. Тепер для активації сервісу достатньо натиснути лише одну кнопку, а інтелектуальний алгоритм ClearVPN автоматично підбере оптимальний сервер для швидкого, надійного та безпечного з’єднання.

ClearVPN працює на пристроях з iOS, macOS, Android та Windows. Програма дозволяє підключатися до серверів з понад 45 країн, забезпечуючи онлайн захист, доступ до українського та глобального контенту та безпечне використання публічного Wi-Fi. Нова версія програми окрім переробленого інтерфейсу має кілька інших нововведень та покращень:

Алгоритм «Оптимальне підключення», який визначає найкращий сервер для потреб користувача, на основі таких факторів, як місцезнаходження, відстань до серверів, доступність послуг, завантаженість серверів

Шифрування даних за допомогою сучасних протоколів безпеки

Дотримання суворої no-logs політики

Віджети для iOS та macOS для миттєвого підключення до VPN

Інтеграція з Siri Shortcuts для автоматизації VPN залежно від сценаріїв користувача

ClearWeb — нове розширення для Chrome від ClearVPN для блокування реклами та онлайн-трекерів.

Програма доступна англійською, українською, іспанською, французькою та німецькою мовами. Від початку повномасштабного вторгення рф, ClearVPN є повністю безоплатною для українців з будь-якої точки світу, включно з окупованими територіями, за допомогою верифікації через «Дія.Підпис». Підписка дозволяє використовувати програму на 6 пристроях. Користувачі можуть завантажити ClearVPN з:

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