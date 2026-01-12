Магазин скуповує старі ігрові ПК на тлі дефіциту пам'яті

Порожні полиці в магазині ПК / sofmap_gaming

У Японії фіксують помітний дефіцит ігрових ПК — причому як нових, так і вживаних. Про це відкрито заявив ритейлер Sofmap Gaming, який працює в токійському районі Акіхабара. Компанія опублікувала звернення в X із проханням до клієнтів продавати свої старі комп’ютери магазину під час купівлі нових систем.

У повідомленні Sofmap прямо зазначає, що ринок ігрових ПК перебуває в стані “серйозного дефіциту”. Це стосується не лише нових моделей, а й уживаних систем. Через нестачу пропозиції магазин підкреслює, що зараз пропонує високі ціни викупу та готовий придбати практично будь-який комп’ютер — настільні ігрові ПК, ноутбуки та навіть звичайні, неорієнтовані на ігри системи. Виключення становлять лише інтегровані комп’ютери.

Ситуація виглядає системною. Ще в листопаді минулого року з Акіхабари надходили повідомлення про обмеження продажів окремих комплектуючих, зокрема модулів пам’яті, SSD і жорстких дисків. Найбільше постраждав сегмент DDR5 — комплекти цієї пам’яті залишаються дефіцитними та дорогими. Для порівняння, DDR4 усе ще легше знайти у продажу.

Схожі проблеми зачепили і японський ринок відеокарт. За даними локальних джерел, старші моделі GeForce розкуповують майже одразу після надходження. Найгірша доступність починається з рівня GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ і вище. Ритейлери визнають, що терміни поповнення запасів складно прогнозувати, оскільки вузьке місце знаходиться глибше в ланцюгу постачання. Через це багато магазинів уже запровадили ліміти на купівлю для певних моделей відеокарт.

Джерело: videocardz