Магазини обмежують продаж 16 ГБ RTX 5060 Ti та RX 9060 XT через дефіцит пам’яті — одна на руки

Дефіцитні відеокарти продають по одній штуці в руки

Японські магазини почали обмежувати продажі відеокарт через дефіцит і нестабільні поставки. Як повідомляє ITMedia, один із великих ритейлерів у Японії вже запровадив ліміти на купівлю графічних адаптерів, щоб розподілити залишки між більшою кількістю покупців. У магазині також попередили, що моделі з великим обсягом пам’яті стає дедалі складніше знайти, а строки поповнення запасів наразі залишаються невизначеними.

Ця ситуація добре вписується в загальну картину зростаючого тиску на ринок компонентів напередодні першого кварталу 2026 року. Японські збирачі ПК та продавці вже кілька місяців публікують попередження про нестабільні ціни й недостатню доступність комплектуючих, пов’язані з обмеженнями постачання пам’яті та накопичувачів. Частина компаній тимчасово зупинила приймання замовлень або ввела обмеження щонайменше до початку 2026 року. На цьому тлі зберігається й високий попит на комплектуючі для ПК, через що деякі ритейлери та системні інтегратори вже почали призупиняти продажі окремих позицій.

У звіті також зазначається, що наприкінці року магазини посилили ліміти на купівлю, а на полицях із відеокартами в окремих торгових точках почали з’являтися прогалини. В одному з магазинів окремо звернули увагу на версії з 16 ГБ відеопам’яті. За їхніми словами, моделі NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ та AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ уже зараз може бути складно придбати.

При цьому представник Dospara Akihabara Main Store пояснив ситуацію так:

«Ціни на пам’ять і далі різко зростають. Водночас нам вдалося забезпечити певний запас, тому наразі ми вважаємо, що зможемо уникнути ситуацій, коли клієнти приїжджають здалеку й не можуть зібрати повноцінний комп’ютер».

Порівняно з пам’яттю та накопичувачами зростання цін на відеокарти поки що менш помітне, але один із продавців оцінив ситуацію жорстко:

«Це різниця в обігу товару, і це лише питання часу».

Для покупців найближчим ризиком стає не стільки ціна, скільки вибір. Ритейлери можуть утримувати поточні ціни, поки продають старі запаси, але після закупівлі нових партій на інших умовах цінники зміняться. Якщо дефіцит відеокарт із великим обсягом відеопам’яті збережеться, саме такі моделі першими відчують нестачу на ринку, що викличе зростання цін через дефіцит. Так вже було в часи буму майнінгу кілька років тому.

Джерело: videocardz