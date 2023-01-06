Маркувати товари та бренди, які співпрацюють з росією – на сайті президента з’явилась відповідна петиція

Військовий та блогер Юрій Гудименко створив на сайті президента петицію, що вимагає обов’язкового маркування товарів від компаній, які продовжують працювати в росії і тим самим підтримувати агресію проти України.

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Зазначається, що для військових дій, які росія веде проти України ще з 2014 року, необхідні чималі фінансові ресурси. І багато міжнародних компаній, що продовжують працювати в росії, тим самим підтримують фінансово злочинний путінський режим.

«Вагомою складовою такої економічної життєздатності злочинного режиму є його внутрішній ринок, котрий серед іншого підтримується провідними представниками міжнародного бізнесу, що забезпечують державі-агресору доступ до інвестицій, податкових виплат, а також товарів побутового використання, котрі гарантують соціальну стабільність серед російського населення», – йдеться в петиції.

Навіть після початку повномасштабної війни в лютому 2022 року ще «близько 1000 представників міжнародного бізнесу все ще підтримують співпрацю з росією та її споживачами, що підтримують воєнні злочини, скоєні загарбниками в Україні».

У петиції згадується низка загальновідомих західних брендів, які продовжують працювати в росії, сплачувати там податки, які йдуть, в тому числі на фінансування війни та знищення України. Серед них Alfred Ritter, Avon, Barilla, Bonduelle, Colgate-Palmolive, HiPP, Hochland, Johnson&Johnson, Lactalis, Mondelez International, Nestlé, Perfetti Van Melle, Procter & Gamble, Red Bull, Société Bic, Unilever, Yves Rocher та інші.

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«Не зважаючи на продовження співпраці із державою-агресором, усі перелічені вище компанії до сьогодні залишаються лідерами у своїх сегментах українського ринку та досі активно представлені на полицях торговельних мереж», – зазначає автор петиції.

У зв’язку з цим Юрій Гудименко пропоную прийняти законодавчі норми, які зобов’яжуть відповідним чином маркувати товари та бренди, що продовжують співпрацю з державою-терористом.

«Дане маркування повинно чітко та недвозначно доносити до українського споживача інформацію про те, що виробник тієї чи іншої продукції продовжує діяльність на російському ринку та підтримує російську агресію проти України та має бути нанесено на лицьову сторону товару, великими літерами червоного кольору», – пропонує автор.

На момент підготовки матеріалу петицію підтримали понад 7000 українців. Нагадаємо, для розгляду петиції необхідно, щоб вона зібрана щонайменше 25 тис. підписів.