Масового вимирання не буде: на Місяці хочуть створити банк із генетичним матеріалом із Землі

Ідея полягає у використанні природно холодних ділянок Місяця для збереження генетичного матеріалу загрожених видів.

Мері Хагедорн (Mary Hagedorn), головна авторка дослідження зі Смітсонівського національного зоопарку та Інституту біології збереження, пояснила, що ідея виникла з бажання захистити види, які потребують кріоконсервації, у пасивному біорепозиторії, подібному до Всесвітнього сховища насіння на Шпіцбергені.

Дослідники пропонують використати постійно затінені регіони (PSRs) Місяця для створення біорепозиторію. Ці ділянки, захищені від сонячного світла глибокими кратерами, є одними з найхолодніших місць у Сонячній системі з температурами до -196°C.

Процес передбачає кріогенне зберігання зразків на Землі, їхнє розміщення в контейнерах із захистом від радіації та транспортування на Місяць. На місці контейнери будуть розміщені в PSRs і закопані під двома метрами місячного ґрунту.

Реалізація проєкту стикається із численними викликами, зокрема складністю роботи людей і роботів за екстремально низьких температур. Альтернативним рішенням може стати використання майбутніх технологій місячного цементу для захисту контейнерів.

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Науковці починають із малого, зосереджуючись на збереженні зразків шкіри з фібробластами рибки Starry Goby. Понад 100 особин цього виду використають для розроблення протоколів кріоконсервації для місячного біорепозиторію.

У майбутньому збережені клітини потенційно можуть використати для клонування нових організмів у разі вимирання видів на Землі. Хагедорн підкреслює, що це один із небагатьох проєктів, який використовує космос для захисту та біобезпеки екосистем Землі.

Ця концепція детально описана в журналі BioScience.

Джерело: Interestingengineering