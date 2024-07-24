Куди ти, Місяць? Від Землі «втікає» природний супутник і це впливає на нас не найкращим чином

Дослідники з Вісконсинського університету в Медісоні в США виявили, що Місяць поступово віддаляється від Землі, що призводить до повільного збільшення тривалості земної доби.

Команда науковців зосередила свою увагу на вивченні гірських порід віком 90 мільйонів років. Це дало змогу їм проаналізувати взаємодію Землі та Місяця, яка відбувалася 1,4 мільярда років тому.

Результати дослідження показали, що Місяць віддаляється від Землі зі швидкістю 3,82 сантиметра на рік. За прогнозами вчених, через 200 мільйонів років це призведе до того, що тривалість земної доби збільшиться до 25 годин.

Стівен Меєрс (Stephen Meyers), професор геонауки Вісконсинського університету в Медісоні, пояснює це явище:

«Коли Місяць віддаляється, Земля поводиться як фігурист, який сповільнюється, розводячи руки в сторони».

Дослідження має важливе значення для розвитку геології.

«Одним із наших прагнень було використання астрохронології для визначення часу в найдавнішому минулому, щоб розробити дуже давні геологічні шкали часу», — додає професор Меєрс.

Науковці планують застосувати цей метод для вивчення гірських порід віком у мільярди років, щоб краще зрозуміти давні геологічні процеси та порівняти їх із сучасними.

Онлайн-курс "People Management" від Laba. Пройдіть шлях від формування відповідальної команди до написання кар'єрної карти для кожного співробітника разом з топменеджеркою з 11-річним досвідом у провідних IT-компаніях. Детальніше про курс

Цікаво, що нещодавно зробили ще одне важливе відкриття, пов’язане з Місяцем. Група дослідників уперше зафіксувала наявність величезної печери на супутнику Землі. Глибиною щонайменше 100 метрів, вона може стати ідеальним місцем для створення постійної бази людства на Місяці.

Джерело: Msn