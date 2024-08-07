Mazda вводить підписку на функції автомобілів: що це означає для водіїв?

Підписка на функції автомобіля все частіше стає одним з інструментів залучення додаткового доходу автовиробниками. Тепер на цю криву стежку стала й компанія Mazda.

Кілька власників автомобілів Mazda повідомили, що отримали сповіщення про закінчення безкоштовної пробної версії Mazda Connected Services. А отже через 60 днів їм доведеться платити щомісячну підписку в розмірі $10, щоб продовжити доступ до таких функцій, як віддалений запуск двигуна.

Mazda пропонувала свої сервіси Connected Services як безкоштовну трирічну пробну версію для покупців нових автомобілів, починаючи з 2019 року. Раніше компанія подовжувала цей пробний період, але тепер більше не планує цього робити. Отже, автовласникам тепер пропонується платити за деякі функції. Проте водії не готові платити за них, особливо за можливість дистанційного запуску, яка колись була вбудована прямо в брелоки.

Mazda повідомляє, що рекламує Connected Services з 2019 року як безкоштовну трирічну пробну версію, яка потребуватиме підписки після закінчення пробного терміну. Окрім дистанційного запуску, пакет пропонує дистанційний доступ без ключа, інформацію про стан автомобіля, як-от рівень пального, сповіщення про обслуговування, пошук автомобіля, автоматичний виклик 911 тощо.

Слід зазначити, зазвичай такі функції пропонуються в деяких комплектаціях або їх можна було замовити як додаткові опції. Тепер автовиробник хоче надавати їх на умовах щомісячної підписки.

Нагадаємо, раніше BMW намагалася нав’язати автовласникам підписку на функцію підігріву сидінь, але відмовилася від цієї ідеї через погане сприйняття клієнтами. Згодом Toyota, Audi та Mercedes, які докоряли BMW за підписки, також намагалися стягувати з людей регулярну плату за певні функції.

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Джерело: motor1