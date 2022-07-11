Підігрів сидінь за підпискою — BMW пропонує цю опцію за $18 на місяць

Принцип доступу за підпискою поступово виходить за рамки стрімінгових сервісів, ігор та програмного забезпечення, проникаючи в нові сфери. Наприклад, покупцям автомобілів BMW тепер доведеться на умовах підписки отримувати доступ до деяких опцій, які раніше були частиною стандартної або розширеної комплектації авто. Вони пропонуються через магазин BMW ConnectedDrive.

BMW ConnectedDrive – це портал, який використовується наявними власниками автомобілів для завантаження різних програм. Все це робиться бездротовою мережею, без відвідування дилера для встановлення нового ПЗ.

Так, у магазині ConnectedDrive Store в Південній Кореї стала доступна на умовах підписки опція підігріву сидінь. Вона коштує 24 тис. вон або близько $18 на місяць. За альтернативу можна оформити більш економічну передплату одразу на рік за $176 або на 3 роки за ціною $283. При цьому доступна можливість безоплатного тестового використання послуги протягом одного місяця. І ще можна купити постійний доступ до підігріву сидінь за $406.

Аналогічно, власники автомобілів BMW можуть оформити передплату на обігрів керма ($10 на місяць, $92 на рік, $161 на 3 роки, $222 назавжди). Бездротовий Apple CarPlay обійдеться у $305. А ще можна оновити фари, увімкнувши в них помічника з дальнього світла, активувати додаткові системи безпеки та Driver Recorder з камерою.

Однією з найбільш незвичайних опцій, що пропонуються в магазині BMW ConnectedDrive, є IconicSounds Sport. По суті вона відтворює штучні шуми двигуна через динаміки автомобіля. Це коштує $138 за постійне використання. Підписка для цієї опції не передбачена.

За оцінками Stellantis, до кінця цього десятиліття автомобільні підписки будуть приносити близько $23 млрд на рік. Не можна виключати, що згодом умільці розроблять методи зламу, які дозволять активувати «передплатні» опції без щомісячних платежів автовиробнику.

Джерело: motor1