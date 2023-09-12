MEGOGO, МОН та Мінцифри запустили «Укрліт» ─ безплатний доступ до понад 250 творів української літератури в аудіо форматі

Платформа MEGOGO запустила бібліотеку української літератури в аудіо форматі. Вона пропонує понад 250 творів зі шкільної програми для 5-11 класів. Перелік матеріалів сформований згідно з чинною Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з української літератури.

Серед доступних творів – Ліна Костенко «Крила», Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я», Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків», Микола Хвильовий «Я (Романтика)», Валер’ян Підмогильний «Місто» та інші. Деякі великі твори, такі як «Енеїда» Івана Котляревського, «Майстер корабля» Юрія Яновського, «Зачарована Десна» Олександра Довженка та інші, команда опрацювала та пропонує у форматі самарі (короткий переказ твору). Загальний хронометраж аудіо бібліотеки перевищує 108 годин.

Створенням контенту для проєкту «Укрліт» займалася команда MEGOGO AUDIO. Проєкт реалізується медіасервісом MEGOGO та Міністерством освіти й науки України за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи Дія.Освіта. Для озвучування творів команда залучила професійних акторів театру і кіно та медійних особистостей. Так, твори української літератури озвучували Володимир Дантес, Олександр Педан, Roxolana, alyona alyona, Антоніо Лукіч, Григорій Бакланов, Анна Кошмал, Тімур Мірошниченко, Ната Жижченко.

Проєкт «Укрліт» доступний для безплатного використання у мобільному застосунку MEGOGO у розділі «Аудіо». Затосунок пропонується на платформах iOS та Android. За даними Forbes, бюджет проєкту становить понад 1 млн грн. У планах MEGOGO додавати повні версії та уривки творів, а також актуалізовувати та доповнювати новими, що з’являтимуться в програмі.