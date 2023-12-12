Новини Авто 12.12.2023 о 13:19 comment views icon

Mercedes представила гібридний SL 63 S E Performance — 816 кінських сил та 1420 Нм

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Юрій Орос

Автор новин

Mercedes представила гібридний SL 63 S E Performance — 816 кінських сил та 1420 Нм

Mercedes Benz представила нову версію свого AMG SL, гібридний Mercedes AMG SL 63 S E Performance, потужністю 816 кінських сил або 600 кВт і крутним моментом до 1420 Нм.

Mercedes представила гібридний SL 63 S E Performance — 816 кінських сил та 1420 Нм

Автомобіль розганятиметьсяся від 0 до 100 км/год всього 2,9 секунди й матиме максимальну швидкість 317 км/год, це досягається 4,0-літровим V8 на 612 кінські сили, доповненим електричним приводом ще на 204 кінські сили.

SL завжди був іконою в портфоліо Mercedes-Benz. Остання версія легендарного родстера переносить цей статус у майбутнє. Перш за все, це новий SL 63 S E PERFORMANCE, який завдяки своїм інноваційним технологіям є найпотужнішим представником сімейства SL. Ми пропонуємо нашим клієнтам не тільки чудову продуктивність, але й можливість повністю електричного водіння.

— Міхаель Шибе, генеральний директор Mercedes-AMG GmbH.

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Виключно на своєму 6,1-кВт*год акумуляторі Mercedes AMG SL 63 S E Performance зможе проїхати до 13 км. Втім, це дасть йому доступ до центрів європейських міст та інших місць, де можна буде їздити лише на електриці. Ціну поки не назвали.

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