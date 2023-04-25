Metacritic покращує модерацію після «образливих та неповажних» оглядів Horizon Forbidden West: Burning Shores

Доповнення Burning Shores, що нещодавно вийшло для гри Horizon Forbidden West, отримало безліч негативних відгуків користувачів на Metacritic. Багато користувачів ставили оцінку 1 або 0, а також залишали критичні відгуки тільки тому, що їм не сподобався можливий прояв нетрадиційної сексуальної орієнтації головної героїні.

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У той час як професійні оглядачі досить добре оцінили гру, забезпечивши їй середній результат 82 бали, рейтинг користувача на цей час становить 3,9, а в деякі моменти він опускався до 2,7 бала. Такий результат спричинений одним сюжетним моментом. Ближче до кінця гри в діалозі Елой та її супутниці Сейкі пропонується три варіанти відповідей, і один з них веде до поцілунку двох жінок. Два інші варіанти відповідей не викликають сплеск одностатевих романтичних проявів на екрані монітора. З усім тим, саме цей момент став причиною заниження користувацького рейтингу Horizon Forbidden West: Burning Shores.

У Metacritic відреагували на таку критику гри, заявивши, що їм відомо про «образливі та неповажні відгуки про Horizon Forbidden West: Burning Shores». Нині ведуться роботи з розвитку процесів та інструментів, щоб запровадити суворішу модерацію. Відповідні зміни планується реалізувати у найближчі місяці.

Як саме виглядатимуть і працюватимуть ці інструменти модерації, поки не уточнюється. Тим часом кілька оглядів Burning Shores вже були видалені з сайту за порушення умов використання.

Додамо, розробник Horizon Zero Dawn та Forbidden West, компанія Guerrilla натякнула, що історія Елой не закінчена – світ Horizon буде розширено наступною пригодою героїні.

Джерело: eurogamer