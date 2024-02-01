Новини Ігри 01.02.2024 о 09:42 comment views icon

Metro Awakening – приквел серії Metro для VR-платформ

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Вадим Карпусь

Автор новин

Vertigo Games у співпраці з Deep Silver анонсували Metro Awakening – приквел серії Metro. Нова гра орієнтована на платформи віртуальної реальності.

Metro Awakening описується як «цілком нова захоплююча, сюжетно-орієнтована VR-пригода». Гра вийде пізніше цього року на платформах PlayStation VR2, Meta Quest 2 та 3 та ПК VR.

«Metro Awakening, приквел від автора і творця серії Metro Дмитра Глуховського, з головою занурить гравців у нещадний постапокаліптичний світ, який поєднує в собі основні елементи серії: атмосферні дослідження, оповідання та стелс-бої», ─ заявляє Deep Silver.

 

«Ця історія витоків дуже важлива для мене», – сказав Дмитро Глуховський. «Таке відчуття, що ми повертаємося до основ та коріння серії – тепер на той рівень, який можуть досягти технології VR…»

Джерело: videogameschronicle

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