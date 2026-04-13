Новини Ігри 13.04.2026 comment views icon

Тепер офіційно: Metro 2039 на Xbox First Look — коли і де дивитися світову прем'єру

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

Metro 2039 / 4A games
Metro 2039 / 4A games

Xbox офіційно підтвердили те, про що шепотіли інсайдери вже кілька днів: Metro 2039 від 4A Games і Deep Silver існує, і перший повноцінний показ відбудеться вже цього четверга.


Xbox First Look: Metro 2039 стартує 16 квітня о 10:00 за тихоокеанським часом — це 19:00 за Києвом.

Трансляція пройде у форматі YouTube Premiere на каналі YouTube.com/Xbox. Якщо не встигнете наживо — одразу після ефіру команда Xbox Wire опублікує повний підсумок анонсу. Субтитри будуть доступні 28 мовами, включаючи українську: достатньо натиснути на іконку шестерні в правому нижньому куті плеєра.

Metro 2039 / Xbox
Metro 2039 / Xbox

Для людей із порушеннями слуху або зору на каналі Xbox окремо з’явиться версія з аудіодескрипцією англійською та переклад американською жестовою мовою (ASL). Що покажуть Xbox обіцяє “world-premiere look” — тобто перший офіційний погляд на гру, а не просто тизер із назвою.

Metro 2039 стане четвертою повноцінною частиною серії після Metro 2033 (2010), Metro: Last Light (2013) та Metro Exodus (2019) — усі три розповідають про виживання людей у московських тунелях після ядерної катастрофи, на основі романів Дмитра Глуховського. Назва нової гри вказує, що події розгортатимуться через чотири роки після фіналу Exodus.


Довгий шлях до анонсу

Розробка йшла в непростих умовах. Ще у 2023 році Insider Gaming повідомляв, що сиквел Exodus вже цілком придатний до гри, — але анонс відкладався рік за роком.

Пізніше 4A Games пояснила ситуацію у студії: частина команди залишилася в Україні та перейменувалася на Reburn, тоді як 4A Games Malta веде Metro 2039 — пряме продовження Exodus зі сценарієм від Дмитра Глуховського.

Студія ще у 2020 році оголосила, що гра будується на повністю переробленому рушії для консолей 9-го покоління з підтримкою апаратного трасування променів. Чутки про анонс ходили кілька днів.

NateTheHate підтвердив, що Xbox планує захід 16 квітня саме для Metro 2039, а Jez Corden з Windows Central написав у соцмережах лаконічне

Спецпроєкти
“Metro 2039. Soon.” — і виявився правий.

Раніше ITC також розбирав усі анонси Xbox Partner Preview березня 2026, де Metro не з’явилася, — натомість студія берегла гру для окремого формату Xbox First Look. За словами Corden, гра підтримуватиме Xbox Play Anywhere: одна покупка дасть доступ і на Xbox, і на ПК. До речі, до 16 квітня в Steam, GOG і на Xbox безкоштовно роздавали Metro 2033 Redux на честь 15-річчя серії — якщо ще не встигли забрати, саме час надолужити решту частин до четверга.

Джерело: Xbox 

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати