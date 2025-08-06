Новини Крипто 06.08.2025 comment views icon

Мільярдер Адам Вайтцман придбав понад 5 тис. NFT Yuga Labs

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Тетяна Нечет

Автор новин

Мільярдер Адам Вайтцман придбав понад 5 тис. NFT Yuga Labs

Попри нещодавній стрибок у продажах NFT, ринок все ще вважається майже мертвим з 2022 року. Другим за поточний рік проявом активності стала хіба що придбання мільярдером Адамом Вайтцманом понад 5 тис. NFT у Yuga Labs у рамках прямої позабіржової угоди для підтримки метавсесвіту Otherside.

“Я роблю довгострокові інвестиції в Otherside і купую понад 5 тис. Otherdeeds, Mega Kodas і Weapon Kodas безпосередньо у Yuga Labs, щоб продовжувати розширювати свою колекцію. Я також зобов’язався здійснити цього року серію придбань на відкритому ринку”, — повідомив  генеральний директор Upstate Shredding – Weitsman Recycling.

Вайтцман хоче підтримати проєкт метавсесвіту Yuga Labs під назвою Otherside після обвалу ринку NFT. Підприємець зобов’язався здійснити додаткові придбання на відкритому ринку протягом 2025 року.

Вайтцман також відомий тим, що придбав NFT Golden Key Sewer Pass від Yuga Labs за 1,000 ETH, що на момент продажу 27 лютого 2023 року оцінювалося приблизно в $1,6 млн.

Придбані мільярдером NFT становлять майже половину власних запасів Yuga Labs. У 2023- 2024 роках Yuga Labs продала ключову інтелектуальну власність, включно з колекціями NFT CryptoPunks та Moonbirds, іншим організаціям.

Джерело: Adam Weitsman

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