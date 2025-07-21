Новини Крипто 21.07.2025 comment views icon

Ринок NFT раптово ожив і показав зростання на 182%

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Тетяна Нечет

Автор новин

Ринок NFT раптово ожив і показав зростання на 182%

Ринок невзаємозамінних токенів (або NFT) провалився на дно і майже не підіймався звідти з 2022 року. Але починаючи  з 20 липня поточного року на глибині щось активно заворушилось. Загальний обсяг торгівлі NFT перевищив $48 млн за останні 24 години, що означає зростання  на 182%. А ринкова капіталізація досягла $6.71 млрд (+22.9%).

Найбільша активність була у мережі Ethereum ($36.1 млн),  Bitcoin ($3.2 млн) та Solana ($2.7 млн). При чому Ethereum зобов’язаний своєму зростанню в основному колекціям Pudgy Penguins та CryptoPunks.

Однією з причин зростання саме продажів NFT стало підвищення вартості ETH. Це тимчасовий тренд чи все ж довгостроковий, поки що не наважуються сказати навіть експерти.

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