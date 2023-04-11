Мільярдер Річард Бренсон став новим амбасадором UNITED24

Британський підприємець, засновник компанії Virgin Group та неприбуткового фонду Virgin Unite Річард Бренсон приєднався до команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24.

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Під час зустрічі із Володимиром Зеленським Річард Бренсон зазначив, що він захоплюється мужністю українського народу й для нього честь – стати амбасадором United24.

«Я з нетерпінням чекаю можливості використати глобальне охоплення та мережі Virgin Unite, щоб допомогти підтримати роботу United24 для народу України», – сказав він.

Слід зазначити, що Річард Бренсон послідовно підтримує Україну з 2014 року. Він виступає за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Минулого року, після звільнення Київщини від російських окупантів, він приїхав в Україну та відвідав Гостомель. Там він висловив зацікавленість у відновленні аеропорту «Антонов» в Гостомелі, який зазнав руйнувань через бойові дії та ракетні обстріли російських загарбників.

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Володимир Зеленський подякував мільярдеру за його позицію щодо підтримки України в часи війни проти російського агресора.

«Я радий, що ви вирішили стати амбасадором United24. Дуже важливо, що до цієї платформи долучаються нові відомі та впливові особистості. Одне з головних завдань – зберігати увагу світу до війни росії проти України, яка триває вже понад рік. Крім того, є дуже конкретні питання, щодо яких ми можемо працювати разом», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що одним із пріоритетів сьогодні є відбудова нашої країни, її інфраструктури, зокрема освітньої. Також він привернув увагу Бренсона до проблеми масової незаконної депортації українських дітей до росії й необхідності тиску, зокрема інформаційного, на державу-агресора в цьому питанні.

Нагадаємо, раніше послами United24 стали актор Марк Гемілл (Люк Скайвокер в «Зоряних війнах») та американський астронавт Скотт Келлі.