До України приїхав Річард Бренсон — британський мільярдер та засновник Virgin Galactic. Він зацікавився відновленням аеропорту «Антонов» в Гостомелі

Засновник космічної компанії Virgin Galactic Річард Бренсон, який досить активно підтримував Україну ще до повномасштабного вторгнення рф, відвідав Гостомель на Київщині. Про візит британського мільярдера повідомив керівник селищної адміністрації Гостомеля Тарас Думенко.

Мета візиту в Україну

Як повідомляється, у Гостомелі Бренсон цікавився аеродромом державного підприємства «Антонов» та можливостями його відновлення. Представники «Укроборонпрому» та «Антонова» розповіли бізнесмену про перспективи та наявні проєкти реконструкції.

Місто Гостомель та аеропорт «Антонова» зазнали значних ушкоджень внаслідок ракетних обстрілів російських окупантів на початку війни — 24 лютого під час обстрілу летовища російські окупаційні війська знищили легендарний літак Ан-225 «Мрія». Наразі фахівці вже працюють над відновленням літака із залученням міжнародних партнерів та сучасних технологій. За попередніми підрахунками, на відбудову “Мрії” доведеться витратити понад $3 млрд та близько 5 років.

Тиждень тому на Forbes виходило інтервʼю з новим менеджментом «Антонов» — у ньому Євген Гаврилов в.о. гендиректора «Антонова» та Віктор Авдєєв в.о. заступника гендиректора з операційної та адміністративної діяльності «Антонова» розповіли, що, за попередніми підрахунками, для повної реконструкції аеродрому необхідно близько $0,5 млрд. Водночас в інтерв’ю менеджери згадували про плани залучити приватні інвестиції для будівництва невеликого пасажирського термінала, який зможе конкурувати з аеропортом Київ. Цим терміналом буде зручно користуватися мешканцям міст-героїв Ірпінь, Гостомель, Буча та інших прилеглих населених пунктів. Також повідомлялося, що наразі «Антонов» веде переговори щодо реалізації цих задумів з іноземними партнерами з країн Європи, США, а також з деяких країн Азії.

Ніяких подробиць щодо потенційного партнерства між «Укроборонпромом» чи «Антоновим» з компаніями Річарда Бренсона наразі немає. Але не виключено, що Бренсон врешті може стати одним з інвесторів.

Річард Бренсон та його Virgin Galactic

Річард Бренсон — один із найвідоміших бізнесменів у світі. Його корпорація Virgin — це понад 400 фірм різного профілю; серед них — авіаперевізник та компанія з розвитку космічного туризму. Бренсон є головним суперником Джеффа Безоса та його компанії Blue Origin в індустрії космічного туризму. Станом на 16 листопада Forbes та Bloomberg оцінюють його розмір у 4 та 5,5 мільярдів доларів.

Минулого року Virgin Galactic Бренсона на кілька днів випередила Blue Origin Безоса в перегонах космічного туризму — їх польоти відбулися з різницею дев’ять днів. Детальніше про це — в наших окремих матеріалах (1 та 2). На початку року Virgin Galactic відновила продажі квитків космічним туристам — від $450 тисяч за місце на ракетоплані VSS Unity. Перехід до комерційного туристичного польоту з регулярними запусками ознаменує місія Unity-25, яка запланована на четвертий квартал 2022 року.